Напрежение между Иран и САЩ преди Мондиал 2026

Иранското посолство реагира на действията на властите на САЩ относно издаването на визи за Световното първенство по футбол. По-рано беше съобщено , че част от делегацията на иранския национален отбор не е получила американски визи за участие в Световното първенство. Посланикът на САЩ в Турция Том Барак съобщи, че са издадени разрешителни на играчите и „основния помощен персонал“ за влизане в Съединените щати, където Иран е планиран да изиграе и трите мача от груповата фаза.

Иранското посолство в Анкара отговори на публикацията на Барак, в която той също поздрави служителите на посолството за издаването на визи за иранския отбор.

„Не можем да омаловажаваме действия, които нарушават правилата на ФИФА и задълженията на Съединените щати като страна домакин, като просто се самохвалим. Това представлява най-лошата възможна форма на политически предубедена намеса в спорта“, заявиха иранците в публикация.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com