Джанфранко Дзола се завърна в националния отбор на Италия

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго официално потвърди, че легендарният бивш нападател ще стане координатор на младежките национални формации. Така той ще се присъедини към новия селекционер Роберто Манчини и техническия директор Клаудио Раниери в опита да бъде променена посоката на италианския футбол.

Работата му ще бъде мащабна.

Той ще координира развитието на всички национални гарнитури при подрастващите, както и академиите, които подготвят бъдещите национали до отбора до 21 години.

"Раниери и аз силно искахме Дзола. Неговата подготовка и работата му с младите футболисти през последните години са най-добрата основа, върху която да изградим бъдещето", заяви Джовани Малаго пред ANSA.

Раниери вече беше отбелязал на пресконференцията си, че иска да бъде проучено защо младежките академии са станали толкова скъпи за семействата, ограничавайки възможностите за играчи, които в миналото биха могли да продължат напред в кариерата си.