Джанфранко Дзола идва у нас за юбилея на Стоичков
Голямата италианска звезда Серия "А" Джанфранко Дзола идва в България, за да се включи в историческото футболно събитие по случай юбилея на Стоичков....
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Голямата италианска звезда Серия "А" Джанфранко Дзола идва в България, за да се включи в историческото футболно събитие по случай юбилея на Стоичков....
Любослав Пенев е сред фаворитите за поста на национален селекционер на Македония. Италианската легенда Джанфранко Дзола е първи избор, пише "Македонск...