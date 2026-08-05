Радост в Левски, защитник захвърли патериците

Хърватският защитник на Левски Стипе Вуликич е все по-близо до подновяване на пълноценни тренировки. Той е захвърлил патериците, свалил е и специалния ботуш, който носеше след операцията.

През пролетта 25-годишният бранител счупи костица на стъпалото. А възстановяването му отне повече време от предвиденото, пише „Тема Спорт“.

Вуликич бе взет малко след старта на пролетния дял на миналата кампания. Той бе на терена в 5 мача за Левски, като във всеки един от тях бе в стартовата единайсеторка на Хулио Веласкес. Интересното е, че с него сините не загубиха нито един двубой. За последно той играчът участва в мач на 13 април. Тогава се игра едно от вечните дербита, което завърши 1:1. В онзи двубой Веласкес започна с четирима централни защитници.