Късна драма на "Герена": Левски с ценна победа над Кайрат в Шампионска лига

Левски изтръгна драматичен успех с 1:0 срещу казахстанския Кайрат Алмати в първия сблъсък от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Герой за "сините" стана Сержиньо, чийто изстрел след рикошет в 92-рата минута взриви препълнените трибуни на стадион "Георги Аспарухов".

Воденият от Хулио Веласкес тим владееше изцяло инициативата и упражни сериозен натиск. Гостите, които през миналия сезон играха в основната фаза на турнира, заложиха на сгъстена защита и организирана отбрана. Статистиката отразява пълното превъзходство на българския шампион - 17 срещу 0 удара (4 точни за домакините) и 7 на 1 корнера. Стражът на "сините" Светослав Вуцов така и не беше поставен под сериозно изпитание, докато колегата му Анарбеков капитулира чак в самия край.

Въпреки че голът падна с доза късмет, победата на Левски бе напълно заслужена предвид силното представяне. С аванс от един гол "сините" гледат към реванша след седмица в Туркестан, където ще се реши крайната развръзка.