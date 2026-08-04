Спорт

Разкриха съдбата на Станислав Генчев

Говори Илиян Филипов

Разкриха съдбата на Станислав Генчев
Снимка: Startphoto.bg
04 авг 26 | 12:07
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Григор Атанасов

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов обеща, че няма да сменя старши треньора Станислав Генчев, каквото и да се случи с отбора през настоящия сезон. Той сподели това в социалните мрежи. Реакцията му бе провокирана от призив към него от страна на привърженик на "канарчетата".

"Илиян Филипов, моля излезте с едно интервю и съобщете на всички разбирачи и треньори по футбол, че това е треньорът и поне година ще му се даде шанс защото на Трибуна Изток е нещо страшно по негов адрес и най-вече по нашите юноши", написа фенът на "жълто-черните".

Отговорът на Филипов беше категоричен:

"Аз съм гласувал доверие на Генчев до края на този сезон. Каквото и да се случи като резултати, Генчев ще бъде треньор на Ботев за този сезон. Моля спрете с всякакви плюнки. Това създава единствено и само напрежение".

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Автор Григор Атанасов

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