Разкриха съдбата на Станислав Генчев

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов обеща, че няма да сменя старши треньора Станислав Генчев, каквото и да се случи с отбора през настоящия сезон. Той сподели това в социалните мрежи. Реакцията му бе провокирана от призив към него от страна на привърженик на "канарчетата".

"Илиян Филипов, моля излезте с едно интервю и съобщете на всички разбирачи и треньори по футбол, че това е треньорът и поне година ще му се даде шанс защото на Трибуна Изток е нещо страшно по негов адрес и най-вече по нашите юноши", написа фенът на "жълто-черните".

Отговорът на Филипов беше категоричен:

"Аз съм гласувал доверие на Генчев до края на този сезон. Каквото и да се случи като резултати, Генчев ще бъде треньор на Ботев за този сезон. Моля спрете с всякакви плюнки. Това създава единствено и само напрежение".