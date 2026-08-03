Тежък удар за Левски преди важен мач

Шампионът на България Левски получи тежък удар преди един от мачовете си на сезона.

Двама от най-важните, най-добрите и почти незаменими футболисти са с контузии. И треньореът Хулио Веласкес ще прави състав за първата среща с Кайрат, която е във вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“, без тях, пише „Мач Телеграф“.

Това, безспорно, са Акрам Бурас и Майкон. Първият изправи косите на феновете на тима при победата над Септември в 72-ата минута, когато се хвана за бедрото и не успя да продължи. Той бе откаран в болница, а вчера мина през куп прегледи. Смята се, че става въпрос за разтежение. Това означава, че „сините“ го губят за около месец. Точното му състояние обаче ще стане ясно днес. Очаква се да го обяви лично Хулио Веласкес в 16:00 ч., когато ще застане пред медиите за пресконференцията преди двубоя с Кайрат.

Положението на Майкон е сходно. Той също страда от разтежение и затова не попадна в групата за двубоя със Септември. Бразилецът е получил контузията по време на реванша с Университатя.

Това са първите две мускулни контузии след серията от мачове, която записаха „сините“ от началото на сезона – 4 в Европа и 3 в България.

Валаскес обяви философски, че такива неща се случват и никой не бива да се учудва. Освен това той разполага с варианти за заместници както на Бурас, така и на Майкон.