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Дилемата Сирия

Дилемата Сирия

Ако САЩ нападнат Сирия, ще укрепят силата на "Ал Кайда". Ако не го направят, кръвопролитията неизбежно ще продължат, чертаят германските медии дилемат...

27 август | 6:50
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