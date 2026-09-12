Тежък удар за Левски преди важен мач
Двубоят е във вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“
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Двубоят е във вторник от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“
Вече са започнали рзглеждането на кандидатури
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Ако САЩ нападнат Сирия, ще укрепят силата на "Ал Кайда". Ако не го направят, кръвопролитията неизбежно ще продължат, чертаят германските медии дилемат...