Дилема в Италия за заместника на Гатузо

Вече са започнали рзглеждането на кандидатури

Дилема в Италия за заместника на Гатузо
02 апр 26 | 23:19
Агенция Стандарт

Представителите на Италианската футболна федерация, които ще имат трудната задача да намерят заместник на Дженаро Гатузо като селекционер, вече са започнали рзглеждането на кандидатури.

Федерация ще се сблъска с по-сериозни трудности при опитите си да наеме Масимилиано Алегри или Антонио Конте, отколкото в преговорите с Роберто Манчини за поста.

Очаква се Дженаро Гатузо да напусне поста си след загубата на италианците от Босна и Херцеговина с дузпи в баража и пропускането на Италия на трето поредно световно първенство.

Договорът на Конте с Наполи е до лятото на 2027 г., а президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис възнамерява да продължи сътрудничеството с треньора и след този срок.

 Споразумението на Алегри с Милан е в сила до лятото на 2027 г. и включва опция за едногодишно удължаване в случай на класиране в Шампионската лига.

Според Sky Sport, и Конте, и Алегри ще бъдат трудни за откъсване от клубовете им, пише "Гонг".

Освен това и двамата биха се присъединили към националния отбор само при условие на дългосрочен проект и наличието на ясни общи цели и планове.

В същото време Роберто Манчини, който работи в катарския Ал-Садд, според информациите в медиите, е готов да се завърне в националния отбор на Италия. И развалянето на договора му с клуба няма да бъде проблем за него.

Агенція Стандарт

