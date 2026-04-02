Дилема в Италия за заместника на Гатузо

Представителите на Италианската футболна федерация, които ще имат трудната задача да намерят заместник на Дженаро Гатузо като селекционер, вече са започнали рзглеждането на кандидатури.

Федерация ще се сблъска с по-сериозни трудности при опитите си да наеме Масимилиано Алегри или Антонио Конте, отколкото в преговорите с Роберто Манчини за поста.

Очаква се Дженаро Гатузо да напусне поста си след загубата на италианците от Босна и Херцеговина с дузпи в баража и пропускането на Италия на трето поредно световно първенство.

Договорът на Конте с Наполи е до лятото на 2027 г., а президентът на клуба Аурелио Де Лаурентис възнамерява да продължи сътрудничеството с треньора и след този срок.

Споразумението на Алегри с Милан е в сила до лятото на 2027 г. и включва опция за едногодишно удължаване в случай на класиране в Шампионската лига.

Според Sky Sport, и Конте, и Алегри ще бъдат трудни за откъсване от клубовете им, пише "Гонг".

Освен това и двамата биха се присъединили към националния отбор само при условие на дългосрочен проект и наличието на ясни общи цели и планове.

В същото време Роберто Манчини, който работи в катарския Ал-Садд, според информациите в медиите, е готов да се завърне в националния отбор на Италия. И развалянето на договора му с клуба няма да бъде проблем за него.

