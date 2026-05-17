Ливърпул пред трансферен рекорд

Ливърпул проявява сериозен интерес към футболиста на Байерн Мюнхен - Майкъл Олисе. Според информация на "Fichajes", мърсисайдци са готови да извадят около 160 милиона евро за френския национал, което би означавало, че клубът може да счупи трансферния си рекорд за трети път в рамките на една година.

Въпреки това, подобна операция остава изключително трудна за реализиране, след като от Байерн са спокойни и категорични в позицията си, че Олисе не се продава. За пореден път това намекна и президентът на баварците Ян-Кристиан Дресен след последния мач на тима срещу Кьолн в събота:

"Ще го имаме с нас още много години. Просто е радост да го гледаш как играе футбол. Той е и важен фактор в съблекалнята".

В Ливърпул ще има нови големи промени през лятото, след като легендата Мохамед Салах напуска клуба. Египетянинът слага край на изключително успешния си деветгодишен период на "Анфийлд". Заедно с него и левият бек Андрю Робъртсън ще си тръгне, тъй като договорът му няма да бъде подновен.

Ако не се стигне до сделка за Олисе от Ливърпул имат и алтернативни варианти. Споменават се имената на Антонио Нуса и Ян Диоманде от РБ Лайпциг, Брадли Баркола от Пари Сен Жермен и Франсиско Консейсао от Ювентус.

