Шаби Алонсо поема Челси след драмата на „Уембли“

Челси е направил огромна крачка към назначаването на Шаби Алонсо за нов мениджър на отбора, след като двете страни вече са постигнали договорка за четиригодишен контракт, съобщава Sky Sports. Новината идва само часове след болезнената загуба на „сините“ с 0:1 от Манчестър Сити във финала за Купата на Англия, която окончателно е ускорила решението за нов рестарт на „Стамфорд Бридж“.

Лондончани са без постоянен треньор, откакто Лиъм Росиниър беше уволнен през април след едва три месеца начело на тима. Ръководството на клуба е избрало именно Алонсо за човека, който трябва да върне Челси сред водещите сили в английския и европейския футбол.

Испанският специалист направи истински фурор с Байер Леверкузен, след като през сезон 2023/2024 изведе германския тим до исторически дубъл - титлата в Бундеслигата и Купата на Германия. След това Алонсо пое Реал Мадрид, но престоят му на „Сантяго Бернабеу“ приключи още през януари след по-малко от осем месеца.

Сега 44-годишният треньор е изправен пред ново огромно предизвикателство. Ако сделката бъде финализирана официално, той ще стане петият постоянен мениджър на Челси в изключително бурния период след напускането на Томас Тухел. Преди него клуба водиха Греъм Потър, Маурисио Почетино, Енцо Мареска и Лиъм Росиниър.

Челси преживява тежък сезон във Висшата лига и се смъкна до деветото място в класирането, като дори участието в европейските клубни турнири за следващата кампания остава под сериозна въпросителна. Именно затова собствениците на клуба виждат в Шаби Алонсо треньора, който може да върне стабилността, самочувствието и победния дух на „Стамфорд Бридж“.

Очаква се официалното обявяване на назначението да стане в следващите дни.

