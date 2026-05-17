Свитолина пречупи Гоф в тенис трилър и покори Рим

Украинката Елина Свитолина спечели титлата на турнира по тенис на клей от сериите УТА 1000 в Рим след изключително драматичен финал срещу Коко Гоф. Поставената под номер 7 състезателка надделя трудно с 6:4, 6:7 (3), 6:2 след почти три часа битка и отново покори италианската столица. Това е трета титла за Свитолина в Рим и поредно доказателство, че турнирът остава едно от най-успешните места в кариерата ѝ.

Финалът започна трудно за украинката, която изоставаше с 2:4 в първия сет. Свитолина обаче направи впечатляващ обрат и със серия от силни геймове стигна до 6:4 след два пробива срещу началния удар на американката.

Втората част бе изключително оспорвана и премина без сериозно предимство за нито една от двете тенисистки. В тайбрека обаче Коко Гоф показа здрави нерви и след 3:3 спечели четири поредни точки, за да вкара мача в решителен трети сет.

Там Свитолина отново вдигна нивото и наложи пълен контрол върху играта. Украинката реализира два пробива и приключи двубоя от третата си възможност след 2 часа и 51 минути на корта.

За 31-годишната тенисистка това е трета титла в Рим след триумфите ѝ през 2017 и 2018 година.

Победата е и четвърта за Свитолина в общо шест мача срещу Коко Гоф. За американката това е втори пореден загубен финал в италианската столица.

