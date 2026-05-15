Крах за Швьонтек в Рим! Свитолина е на крачка от нов триумф

Украинката Елина Свитолина направи едно от големите си завръщания на световната сцена, като се класира за финала на турнира в Рим след впечатляваща победа над Ига Швьонтек с 6:2, 4:6, 6:2. С успеха си бившата номер 3 в света сложи край на надеждите на полякинята за четвърта титла в италианската столица и си осигури шанс да атакува трети трофей от престижната надпревара на клей.

Свитолина, която триумфира в Рим през 2017 и 2018 година, не скри емоциите си след двубоя и призна, че чувството отново да бъде на финал на този турнир е специално за нея. „След толкова много години чувството, че отново ще бъда на финал истински ме сгрява и ме прави щастлива“, заяви украинката след победата.

Двубоят продължи повече от два часа и предложи сериозно напрежение, обрати и дълги разигравания. Макар Швьонтек да демонстрира обичайната си агресия и да завърши с 28 печеливши удара, огромният брой непредизвикани грешки - цели 50 - се оказа решаващ фактор за поражението й. Допълнително влияние оказа и изтощителният четвъртфинал срещу Елена Рибакина, който видимо бе оставил следи върху физическото състояние на полякинята.

Свитолина също не започна убедително и допусна пробиви още в първия сет, но постепенно намери ритъма си и в най-важните моменти показа стабилност и търпение. След колебание във втория сет украинката отново пое контрола в решителната част и не остави много шансове на уморената си съперничка.

На финала в събота Свитолина ще се изправи срещу американката Коко Гоф, която в другия полуфинал победи румънката Сорана Кърстя с 6:4, 6:3 за 78 минути. Гоф ще опита да стигне до титлата година след като загуби финала в Рим от италианката Джазмин Паолини.

