Жирона оцеля засега след късна драма, битката за спасение пламна

Отборът на Жирона направи важна крачка към спасението си в испанската Ла Лига, след като измъкна 1:1 срещу Реал Сосиедад в двубой от 36-ия кръг на първенството. Каталунците бяха под сериозно напрежение заради опасната близост до зоната на изпадащите и търсеха задължително точки пред собствена публика.

Домакините контролираха големи периоди от срещата и опитваха да натиснат още от началото, но първи удариха баските. В 28-ата минута Серхио Гомес се възползва от добра ситуация и даде аванс на Реал Сосиедад.

След почивката Жирона засили натиска си и логично стигна до изравняване. В 66-ата минута ветеранът Кристиан Стуани донесе ценната точка след асистенция на Арнау Мартинес.

Равенството позволи на Жирона поне временно да се измъкне над опасната зона. Тимът вече е 15-и с 40 точки, но преднината му пред Майорка и Леванте остава само една точка. Реал Сосиедад е осми с 45 точки и продължава битката за европейските места.

В друг напрегнат двубой от кръга Валенсия и Райо Валекано също не излъчиха победител след 1:1. Срещата започна драматично, след като още в 6-ата минута Ранди Нкета пропусна дузпа за гостите.

Райо все пак стигна до попадение в 20-ата минута чрез Флориан Лежюн, но Валенсия успя да отговори малко преди почивката. Диего Лопес реализира красиво попадение с прецизен удар в долния десен ъгъл и оформи крайния резултат.

След подялбата Райо Валекано е десети с 44 точки, докато Валенсия се намира на 11-а позиция с 43 точки и запазва известна дистанция от зоната на изпадащите.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 36-ия кръг:

Валенсия - Райо Валекано - 1:1

Жирона - Реал Сосиедад - 1:1

Еспаньол - Атлетик Билбао - 2:0

Виляреал - Севиля - 2:3

Алавес - Барселона - 1:0

Хетафе - Майорка - 3:1

От вторник:

Селта Виго - Леванте - 2:3

Бетис - Елче - 2:1

Осасуна - Атлетико Мадрид - 1:2

Барселона вече си осигури титлата в Ла Лига с 91 точки. Реал Мадрид е втори със 77 и мач по-малко, следван от Виляреал с 69 и Атлетико Мадрид с 66. Бетис има 57 точки, а местата за европейските турнири към момента се допълват от Селта Виго с 50, Хетафе с 48 и Реал Сосиедад с 44 точки.

