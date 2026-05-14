Шампионски махмурлук. Барселона падна и изпусна мечтата за 100 точки

Барселона допусна сюрпризираща загуба с 0:1 при гостуването си на Алавес и сложи край на мечтата си да достигне историческите 100 точки в Ла Лига. Само дни след като си гарантира титлата, тимът на Ханзи Флик изглеждаше далеч от познатото си лице.

Каталунците имаха нужда от победи във всичките си оставащи три мача до края на сезона, за да стигнат кота 100, но се препънаха още на първото препятствие.

След победата в Ел Класико в неделя и шампионския парад с открит автобус по улиците на Барселона в понеделник, „блаугранас“ излязоха видимо отпуснати срещу борещия се за оцеляване Алавес.

Ханзи Флик направи няколко промени в състава и даде шанс за дебют на 21-годишния централен защитник Алваро Кортес. Домакините обаче показаха много повече агресия и концентрация в битката за ценни точки.

Решаващият момент дойде в края на първото полувреме, когато Ибрахим Диабате се разписа и донесе скъпоценната победа на Алавес.

В останалите мачове от 36-ия кръг Виляреал загуби у дома от Севиля с 2:3, Еспаньол победи Атлетик Билбао с 2:0, а Хетафе надви Майорка с 3:1.

