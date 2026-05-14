Сити не пуска Арсенал. Шампионската гонка избухна отново

Манчестър Сити направи нова смела крачка в битката за титлата във Висшата лига, след като разби Кристъл Палас с 3:0 на „Етихад“. Тимът на Пеп Гуардиола доминираше през целия двубой и не остави никакво съмнение кой диктува темпото на терена.

Домакините откриха резултата в 32-а минута чрез Антоан Семеньо, който завърши една от поредните опасни атаки на „гражданите“. Само осем минути по-късно Омар Мармуш удвои аванса на Сити и на практика пречупи съпротивата на гостите още преди почивката.

Кристъл Палас така и не успя да намери отговор срещу постоянния натиск на шампионите. В 84-а минута Савиньо сложи точка на спора с трето попадение и оформи категоричното 3:0.

След успеха Манчестър Сити вече има 77 точки след 36 изиграни мача и остава на второто място в класирането. Борбата за титлата във Висшата лига продължава с пълна сила, а „гражданите“ отново са само на две точки зад лидера Арсенал два кръга преди края на сезона.

