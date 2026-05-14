ПСЖ помете конкуренцията и спечели титлата

Отборът на Пари Сен Жермен официално си върна короната във Франция, след като победи с 2:0 Ланс като гост и математически си гарантира 14-а титла в Лига 1. Парижани стигнаха до петия си пореден триумф в първенството и вече гледат смело към исторически требъл.

Тимът на Луис Енрике увеличи аванса си на върха на девет точки само кръг преди края на сезона, с което окончателно обезсмисли битката за титлата. Дори и без част от основните си фигури като Маркиньос, Ашраф Хакими и Витиня, ПСЖ показа класа и контролираше двубоя в ключовите моменти.

Първият удар дойде още в 30-ата минута, когато Хвича Кварацхелия се възползва от отличен пас на Усман Дембеле и реализира за 1:0. Това беше 19-ият гол за сезона на грузинската звезда, която продължава да бъде сред най-силните фигури в състава на парижани.

Ланс опита да върне интригата след почивката. Абдала Сима разтресе гредата в 74-ата минута, а попадение на Флориан Товен беше отменено заради засада. В самия край на срещата обаче резервата Ибрахим Мбайе окончателно сложи точка на спора и оформи крайното 2:0.

Това е 12-а титла за ПСЖ в последните 14 сезона - период, в който клубът се превърна в абсолютен хегемон на френския футбол след влизането на катарските собственици.

Голямата цел пред отбора сега остава Европа. На 30 май в Будапеща ПСЖ ще се изправи срещу Арсенал във финала на Шампионската лига в опит да защити европейската си корона.

В друг мач от кръга Брест загуби у дома от Страсбург с 1:2.

