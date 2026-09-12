Ланс вдигна първата си Купа на Франция след голям финал
Северняците победиха Ница с 3:1, а капитанът Адриен Томасон се сбогува с трофей в последния си мач
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Северняците победиха Ница с 3:1, а капитанът Адриен Томасон се сбогува с трофей в последния си мач
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Монако. Супер Бербо и неговият Монако се класираха на полуфиналите за Купата на Франция. Димитър Бербатов направи страхотен мач, а монегаските не дадо...