Ланс рухна с 0:3, дербито спряно заради скандал

Ланс претърпя тежка загуба с 0:3 при гостуването си на Лил в дербито от 28-я кръг на френското първенство, което беше временно прекъснато заради дискриминационни скандирания от трибуните. Поражението идва в ключов момент от сезона и сериозно разклаща амбициите на тима в битката за титлата. Ден по-рано Пари Сен Жермен победи Тулуза с 3:1 и увеличи преднината си на върха до четири точки, като има и мач по-малко.

Срещата на стадиона в Лил беше спряна в 35-ата минута, след като дикторът призова феновете на домакините да прекратят обидните скандирания към съперника. Съдията дори предупреди, че може да изведе играчите в съблекалните, ако ситуацията не бъде овладяна. След краткото прекъсване двубоят беше подновен, но това не помогна на гостите да избегнат тежкия удар.

Лил поведе точно преди почивката, когато Хакон Харалдсон завърши бърза атака след отлично подаване на Матиас Фернандес-Пардо. Домакините удвоиха аванса си в 50-ата минута след куриозна грешка в защитата на Ланс. Лош обратен пас на Матийо Удол позволи на Феликс Корея да се възползва и да вкара в празна врата.

Крайният резултат беше оформен отново от Фернандес-Пардо, който реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Исмаело Ганиу. С този успех Лил се изкачи до третото място в класирането и намали изоставането си от Ланс на девет точки.

Срещи от 28-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Страсбург-Ница 3:1

Брест-Рен 3:4

Лил-Ланс 3:0

От петък:

Пари Сен Жермен-Тулуза 3:1

В неделя:

Анже-Олимпик Лион

Метц-Нант

Льо Авър-Оксер

Лориен-ФК Париж

Монако-Олимпик Марсилия

В класирането води Пари Сен Жермен с 63 точки, пред Ланс с 59, Лил с 50, Олимпик Марсилия с 49, Олимпик Лион и Рен с по 47, Монако с 46 и други.

