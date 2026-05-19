Трима от Бенефика следват Моуриньо в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо, който предстои да бъде представен като старши треньор на Реал Мадрид, вече планира преструктурирането на треньорския щаб в испанския гранд. Специалния има намерение да вземе със себе си трима ключови членове на сегашния си екип от Бенфика.

Макар престоят му в лисабонския клуб да приключи преждевременно, Моуриньо е останал изключително доволен от работата на своите най-близки помощници и настоява те да го последват на "Сантяго Бернабеу". Намеренията му са да интегрира тези специалисти директно в структурата на Реал Мадрид, за да си осигури лоялен и изпитан екип, с който да наложи идеите си възможно най-бързо в испанската столица.

Завръщането на 63-годишния тактик в Мадрид идва след труден сезон за "кралския клуб", който завърши без голям трофей. Президентът Флорентино Перес е заложил на авторитета и твърдата ръка на португалеца, за да възстанови дисциплината и стабилността в съблекалнята.

Очаква се официалното споразумение за двегодишен договор да бъде обявено веднага след края на настоящата кампания, а заедно с Моуриньо на "Бернабеу" ще акостират и тримата му доверени асистенти, чиито имена ще бъдат финализирани с подписването на договорите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com