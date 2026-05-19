Левски спира звезда заради Европа

Левски възнамерява да задържи централния защитник Кристиан Макун поне до края на участието си в евротурнирите. „Сините“ планират да запазят основните си футболисти през първата част от летния трансферен прозорец, а евентуални продажби да бъдат осъществени по-късно.

25-годишният национал на Венецуела продължава да бъде сериозно следен от турския Трабзонспор. Според информации от Турция двете страни вече са постигнали договорка относно личните условия на играча.

Клубът от Трабзон търси подсилване в центъра на защитата, тъй като планира продажбата на украинеца Арсений Батагов, а в същото време ръководството иска да подмлади отбраната. Един от настоящите лидери в защитата – Стефан Савич – вече е на 35 години и се намира към края на кариерата си.

Треньорът на Трабзонспор Фатих Теке също е дал одобрението си за привличането на Макун. Очакванията са Левски да поиска около 3 милиона евро за бранителя.

От турския клуб са готови да изчакат с евентуалната сделка, тъй като към момента имат други приоритети на трансферния пазар. Сред основните цели е Ернест Мучи, който игра под наем от Бешикташ, а Трабзонспор планира да активира клаузата му за откупуване. Интерес има и към нападателя Ел Билал Туре, собственост на Аталанта.

Една от основните причини Левски да не бърза с продажбата на Макун е липсата на достатъчно надеждни опции в центъра на защитата. Хулио Веласкес разчита сериозно на партньорството между Макун и Кристиан Димитров, а останалите варианти не вдъхват достатъчно увереност.

Никола Серафимов все още не успява да се утвърди като постоянна фигура в отбраната, а Стипе Вуликич продължава възстановяването си от контузия.

На „Герена“ са наясно, че доброто представяне в Европа може значително да повиши цената на Макун, поради което клубът не планира прибързана продажба през началото на лятото

