Веласкес каза кой го е спечелил за Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обширно интервю за подкаста El Atlas de Brazalete, в което, освен за шампионския сезон на "сините", говори и по много други теми.

"Съблекалнята на Левски е интернационална, но това не го приемам като някаква пречка. В ежедневието си комуникираме предимно на английски. Когато бях треньор на Беленензес, започнах да уча португалски и това сега ми помага в комуникацията с португалските и бразилските играчи. По време на пандемията от коронавирус започнах да уча френски и немски език. А английския го научих по-рано. Така че в Левски говорим предимно на английски, но е хубаво, когато комуникираш с играчите и на техния роден език, защото така заздравяваш връзката с тях и показваш уважение. Знам някои думи и на български, защото трябва да покажеш уважение и към страната, която ти дава условия да работиш", заяви Веласкес.

Контактът е много важен. Трябва да се учиш и усъвършенстваш постоянно. Но тук не говоря само за треньори по футбол. Трябва да обменяш мнения и със специалисти от други спортове. Ето, наскоро баскетболният Реал Мадрид игра в България срещу Апоел Тел Авив в Евролигата. Мачът бе в Ботевград, а аз присъствах на живо в залата. След края на мача разговарях с треньора на Апоел Димитрис Итудис. Той е голямо име, печелил е Евролигата. Запозна ни президентът на баскетболния Левски (Тити Папазов - бел. ред.). След това вечеряхме заедно с Итудис и говорихме надълго", разкри още Веласкес. Той отново подчерта, че е избрал Левски, защото този клуб му е дал шанса да се бори за победи", допълни още той.

"Когато приключих със Сарагоса, имах няколко оферти. Анализирахме ситуацията и прецених, че Левски ми представя възможността да се боря за победа всяка седмица, докато в другите клубове трябваше предимно да се опитвам да не загубя и да се боря за оцеляване. Другото нещо, което ме спечели за Левски, е отношението на Наско Сираков. Той е играл в Сарагоса и Еспаньол, но тук, в Левски, е истинска легенда. Неговото отношение към мен и семейството ми е фантастично."





