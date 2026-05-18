Айнтрахт изхвърли треньора Риера след само 3 месеца и половина

Айнтрахт Франкфурт уволни старши треньора Алберт Риера само три месеца и половина след като го бе назначил. Тимът пропусна участие в европейските турнири. Решението беше обявено ден след равенството 2:2 срещу Щутгарт в последния кръг на Бундеслигата, което остави отбора на осмото място.

Освен слабите резултати, напрежението около испанеца ескалира и заради серия публични изказвания и информации за конфликтни отношения с футболисти. Така престоят на Риера във Франкфурт приключи със скандален привкус и сериозно разочарование за клуба.

Испанският специалист пое отбора през февруари, но така и не успя да стабилизира представянето на Айнтрахт. Под негово ръководство тимът записа четири победи, пет равенства и пет загуби, а средният актив остана едва 1,21 точки на мач.

Допълнително напрежение предизвикаха и някои остри думи на Риера по адрес на състава. През април той заяви публично, че е наследил „най-лошия отбор в Европа“ в защита, което според германските медии е предизвикало сериозно недоволство вътре в клуба.

Сред спорните решения на треньора беше и оставянето на резервната скамейка на Марио Гьотце точно преди официалното удължаване на договора на световния шампион с Германия от 2014 г. Според информации в германските медии отношенията между Риера и част от футболистите са били силно обтегнати още през последните седмици.

„След интензивни дискусии, съвместно стигнахме до решението да прекратим сътрудничеството си с незабавен ефект“, заяви спортният директор Маркус Кроше.

„След открит и честен анализ на спортното развитие, стигнахме до заключението, че искаме да поемем по различен път за следващия сезон“, добави той.

Самият Риера също коментира раздялата в официалната позиция на клуба. „Клубът и аз се съгласихме взаимно да прекратим сътрудничеството си. Като старши треньор поемам отговорност за спортните резултати“, заяви испанецът.

„Чувствах, че е мой дълг да защитя клуба и играчите. Бих постъпил по същия начин отново по всяко време“, добави вече бившият наставник на Айнтрахт.

