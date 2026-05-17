Доналд Тръмп призова Иран за по-бързи действия

Дипломатическите отношения между САЩ и Иран са изправени пред поредно сериозно изпитание заради липсата на напредък по подновяването на ядреното споразумение. Американският президент Доналд Тръмп използва своята платформа Truth Social, за да изрази публично нетърпението си към Техеран. В своя публикация той предупреди, че времето за постигане на консенсус изтича бързо и призова иранските власти да ускорят действията си в преговорния процес.

Основното разминаване между двете страни идва от предложените условия за подписване на ново мирно споразумение. Според информация на иранските медии, разпространена у нас от Нова телевизия, Техеран смята, че Вашингтон не предлага конкретни отстъпки в замяна на исканите ограничения върху ядрената им програма.

Информационната агенция „Фарс“ съобщава, че американската администрация е представила официален план от пет точки, който включва сериозни изисквания към Иран. Сред тях са ограничаването на страната до само едно действащо ядрено съоръжение, както и пълното прехвърляне на натрупаните запаси от високообогатен уран под контрола на САЩ.

В същото време Белият дом е отхвърлил исканията на Техеран за размразяване на ирански финансови активи в чужбина и изплащане на икономически репарации. Агенция „Мехр“ допълва, че САЩ настояват за запазване на дългосрочни санкции срещу иранския ядрен сектор и поставят като задължително условие за успеха на преговорите пълното прекратяване на регионалните военни действия. Към момента позициите на двете държави остават силно раздалечени, а международната общност следи ситуацията с повишено внимание.

