Всички залагаха на него, но Тръмп го потопи

Войната в Близкия изток предизвика най-резкия спад в цените на златото от октомври 2008 г. До края на март благородният метал падна с повече от 11% до 4 672,24 долара за унция. Разпродажбите са обусловена от нуждата на фондовете да компенсират загубите в други активи, засегнати от нарастващите геополитически рискове, както и от отлив на капитал към долара и американските държавни облигации.

През март цените на златото паднаха под 4100 долара за първи път от четири месеца. Според Investing.com, на 23 март цените на златото достигнаха 4098,87 долара за тройунция, най-ниската цена от 24 ноември 2025 г. Това представлява спад от близо 27% от историческия връх от 5595 долара за унция, достигнат на 30 януари. Дори след последвалото възстановяване и цената, която затвори на 4672,24 долара за унция, загубите за март възлизат на 11,5%.

Златото се обезцени още по-бързо само за един месец през октомври 2008 г. (с 16,9% до 725 долара за унция), тъй като световната финансова криза навлезе в острата си фаза след фалита на Lehman Brothers през септември. През този период, на фона на бързия срив на световните фондови индекси, причинен отчасти от каскадни искания за добавяне на маржин върху ливъридж позиции, инвеститорите бяха принудени да продават всички ликвидни активи, включително злато.

Настоящият срив на пазара на благородни метали е причинен от няколко фактора. Сред тях, както и през октомври 2008 г., е нуждата на глобалните инвеститори от ликвидност на фона на пазарните турбуленции, дължащи се на засилените геополитически рискове.

Прекъсванията в доставките на петрол и газ доведоха до бързо покачване на световните цени.

Това покачване на цените на енергията създава проблеми за икономиките на страните, силно зависими от износа на енергия. В резултат на това водещите световни фондови пазари бяха засегнати от най-силната вълна от разпродажби от април 2025 г. През първите две седмици на конфликта в Близкия изток водещите европейски фондови индекси паднаха със 7-10%, докато азиатските индекси паднаха с 2-12%. До края на месеца загубите бяха съответно 6-11% и 11-19%. Най-големите загуби отчетоха южнокорейският KOSPI, който падна с 19%, и японският Nikkei, който падна с 13,3%.

Високата волатилност на стоковите и фондовите пазари беше подхранвана, наред с други неща, от затварянето на маржин позиции от глобални инвеститори, търгуващи с ливъридж, включително хедж фондове. За да покрият част от загубите си, те бяха принудени, както през 2008 г., да продават ликвидни активи като злато. Както отбелязва Дмитрий Царков, директор на отдел „Търговски операции“ в GBIG Holdings, през март се случи класическо намаляване на задлъжнялостта, разигравайки сценария „Dash for Cash“. „В ситуация, в която ликвидността се превръща в оскъден ресурс, институционалните инвеститори са принудени да фиксират печалбите си в най-ликвидните инструменти, което е точно това, което благородните метали бяха след историческото им рали в началото на 2026 г.“, отбелязва Царков.

Съществуват и фундаментални фактори, които движат спада на златото: нарастващите опасения от инфлация, което доведе до преразглеждане на очакванията за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв на САЩ. Въпреки че САЩ са нетен износител на петрол, вътрешният пазар не е изолиран от външния пазар, а цената на основния вид суров петрол, произведен в Тексас, WTI, се повиши с 51% през март до 101,40 долара за барел. Междувременно цените на бензина в страната се повишиха с една трета, стабилизирайки се над 4 долара за галон за първи път от четири години. При тези обстоятелства участниците на пазара започнаха да прогнозират, че лихвеният процент по федералните фондове ще остане в сегашния диапазон от 3,5%–3,75% поне до края на годината, въпреки че преди това през февруари се очакваха две намаления до 3%–3,25%.

При тези условия глобалните инвеститори масово намалиха своите златни запаси, прехвърляйки ги, наред с други неща, към американски държавни ценни книжа (UST). Според Bloomberg, общите активи на борсово търгуваните златни фондове (ETF) са спаднали с повече от 94 тона през март до 3040 тона, най-ниското ниво от 10 декември 2025 г. Това е най-големият спад в активите на тези фондове от есента на 2023 г.

Данните от Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) също потвърждават спад на интереса на инвеститорите към златото. Според оценка на Kommersant Investments, базирана на доклад на Bank of America (който включва данни от EPFR), общите нетни продажби на акции на златни фондове през четирите седмици, завършващи на 25 март, възлизат на 13,5 милиарда долара. Междувременно инвестициите в американски държавни облигации през отчетния период възлизат на 30 милиарда долара.

Разпродажбите на пазара на злато засегнаха и други благородни метали. Цените на платината и паладия паднаха с малко над 17%, съответно до 1953,1 долара и 1480,7 долара за унция

Цените на среброто се сринаха с 22,3%, до 75,13 долара за унция. Изпреварващият темп на спад за тези метали се дължи както на значителното им покачване на цените през предходните месеци, така и на по-ниската им ликвидност. До края на 2025 г. среброто се е повишило със 147%, докато платината е спечелила 128%. Паладият изостава значително от тези два метала, като се е повишил само със 79%, но този резултат е значително по-добър от златото, което се е повишило с 64% през годината.

