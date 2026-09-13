Всички залагаха на него, но Тръмп го потопи
Дежа вю с кризата през 2008 г.
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Дежа вю с кризата през 2008 г.
Въпреки страха от дефлация Марио Драги остава консервативен За разлика от предходни години капиталовият пазар у нас няма да е обект на коледни изкупу...
В утрешния брой на в. Стандарт читателите ще открият специалното издание на каталога на Плесио с разпродажби. В 32 страници могат да бъдат разгледани...