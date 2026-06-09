БГ мошеници измамиха обичан синоптик

Нагли търговци по магазините съвсем я подкараха през просото и откровено мамят купувачите с невалидно ресто. Продавачи използват приликата между монетите от 2 евро с 2 лева и редовно връщат на разсеяни клиенти ресто в старата национална валута.

Измамен се оказа синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски, който се ожали в профила си в социалната мрежа, като сподели как са му пробутали невалидните пари.

За щастие измамата не е крупна. Всъщност става въпрос за лансиране на лева, вместо евро. Телевизионерът не обобщи, че става въпрос за стандартна търговска схема, но все пак предупреди всички българи да са изключително внимателни, когато получават рестото си в магазина.

Ето какво разказа Василковски:

"ВНИМАНИЕ, ГЛЕДАЙТЕ КАКВО РЕСТО ВИ ВРЪЩАТ! Само за два дни се сдобих с 2 монети от по 2 лева. Върнали са ми ги като ресто по магазините, вместо 2 евро. 2 лева и 2 евро са много близки като дизайн. Дали неволно или просто са искали да се отърват от старите левчета - не знам. Познавайки масовия български търговец обаче, склонен съм да мисля, че са ме метнали."

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