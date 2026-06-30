Дойде голямата промяна с еврото у нас

Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в евро и в левове започна на 8 август 2025 г. Той трябва да приключи на 8 август 2026 г. В рамките на този срок всички търговци са длъжни да изписват цените едновременно в двете валути, като за превалутирането и закръгляването се прилагат правилата, заложени в Закона за въвеждането на еврото в България, посочват от БНБ.

Припомняме, че ​двойното обозначаване на цените беше въведено като защитна мярка за потребителите в преходния период. Според опита на държавите членки, последно въвели еврото, тази практика е дала добри резултати и е допринесла за ограничаване на необоснованото повишаване на цените, тъй като позволява на потребителите по-лесно да идентифицират търговци и услуги, при които има съмнение за неправомерно завишаване на стойности.

Българската народна банка (БНБ) ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение във времето и без лимит на сумите. Това означава, че гражданите ще могат и занапред да обменят левове в централната банка, без да заплащат такса.

От 1 юли търговските банки вече могат да започнат да начисляват такси за услугата. Това обаче не е задължително и ще зависи от политиката на всяка отделна банка. Възможно е някои кредитни институции да запазят безплатната обмяна за определен период или при определени условия.

При обмяна на по-големи суми в търговските банки важат и някои специфични изисквания. За суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка, подадена най-малко три работни дни предварително. Освен това отделните банки могат да прилагат собствени правила относно обслужването на клиенти, работното време за извършване на обмени, както и приемането на монети.

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