Кафето става златно заради нови правила в ЕС

План на Европейския съюз за ограничаване на вноса на храни, произведени с пестициди, забранени в блока, може драстично да оскъпи някои основни продукти.

Доклад на Съвместния изследователски център (JRC) към ЕК показва, че при най-неблагоприятния сценарий - ако чуждестранните производители не се адаптират - вносът на земеделски стоки може да се свие с 41%. Това би довело до скок в цените, достигащ до 332% при кафето и 82% при цитрусите.

Брюксел цели да сведе до минимум допустимите остатъци от вредни химикали, за да спре вноса на стоки, третирани с опасни за здравето и природата вещества. Тази политика, известна като „огледална клауза“, цели да постави чуждестранните производители при същите условия, каквито спазват и европейските фермери.

Европейските земеделци подкрепят мярката, тъй като я виждат като защита от нелоялна конкуренция от страни с по-ниски стандарти. Външните производители и търговски партньори (включително САЩ, Канада, Бразилия и Мароко) я определят като търговска бариера. Няколко държави вече оспорват правилата в Световната търговска организация (СТО), предупреждавайки за риск за работни места и дефицит на храни.

Окончателният списък със забранени вещества все още се уточнява, но анализът идентифицира 18 активни съставки, засега засягащи 235 стоки от 86 държави. Докато ЕК защитава здравето и екологичните си стандарти, критиците предупреждават, че прехвърлянето на тези изисквания върху страни с различен климат ще доведе до по-малък избор и по-високи сметки за европейските потребители.