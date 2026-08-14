Обрат с плащанията в брой у нас. Кой ще спре да приема кеш

Плащанията в брой все още заемат важно място в бизнеса в България, но нагласите към тях започват да се променят. Това показва ново проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ) за използването на кеш от компаниите в еврозоната, проведено през 2026 г. България участва за първи път в изследването, след като на 1 януари тази година прие еврото.

Един от най-интересните резултати за страната е свързан не толкова с настоящото използване на кеш, колкото с очакванията на бизнеса за следващите години.

Докато средно за еврозоната 92% от малките и средните предприятия, които в момента приемат плащания в брой, очакват да продължат да го правят и през следващите пет години, в България 18% от тях смятат, че може да спрат да приемат кеш. Това поставя страната сред държавите с най-силно изразена тенденция към отказ от плащанията в брой. По-висок дял е отчетен единствено в Гърция – 23%, и Кипър – 51%.

Включени са само малки и средни предприятия, които приемат плащания от клиенти във физически обекти и приемат пари в брой, пише Darik Business Review.

Резултатът е особено интересен на фона на факта, че България едва наскоро премина към еврото. Самата ЕЦБ отбелязва, че страната е включена за първи път в проучването през 2026 г., поради което няма база за пряко сравнение с 2024 г.

Проучването е проведено между 23 февруари и 10 април 2026 г., тоест само няколко месеца след въвеждането на единната валута. В България са проведени 408 интервюта с компании. Изследването обхваща основно предприятия от търговията на дребно, ресторантьорството, хотелите и сектора на изкуствата, развлеченията и отдиха – бизнеси, при които плащанията от крайни потребители са особено важни.

На ниво еврозона данните показват, че плащанията в брой далеч не изчезват. През 2026 г. 92% от компаниите с физически обекти приемат кеш, спрямо 90% през 2024 г. В същото време 88% приемат физически карти, а 68% – мобилни плащания. Последният показател бележи особено силен ръст – от 36% през 2024 г.

Това означава, че дигитализацията не води автоматично до изчезване на кеша. По-скоро потребителите и бизнесът получават все повече възможности за избор.

За компаниите в еврозоната най-важният фактор при избора на платежно средство е предпочитанието на клиентите – посочено от 26% от фирмите. Следват сигурността с 22% и лесното боравене с 15%.

Сред компаниите, които не приемат плащания в брой, най-често посочваната причина в еврозоната е, че клиентите не използват достатъчно кеш – 36%. На второ място е неудобството или трудността при внасянето и тегленето на пари в брой – 35%, а 29% посочват рисковете за сигурността.

В същото време бизнесът не вижда дигиталните плащания като по-добри във всяко отношение. Компаниите оценяват кеша по-високо най-вече по отношение на поверителността и надеждността, а значителна част го смятат за по-добър и по отношение на общите разходи, скоростта на транзакциите, удобството при обработка и сигурността.

Има обаче и практически проблеми. Най-честите притеснения при работа с кеш са рискът от грешки при връщане на ресто – 32%, сигурността – 29%, и вътрешните измами – 20%.

Промяната в поведението на бизнеса се вижда най-ясно при мобилните плащания. Делът на компаниите в еврозоната, които ги приемат на физически обекти, почти се е удвоил за две години – от 36% през 2024 г. до 68% през 2026 г. Най-често използваните решения са незабавните плащания и дигиталните портфейли.

Паралелно с това бизнесът започва да автоматизира и самото боравене с кеш. 13% от компаниите в еврозоната вече разполагат с терминали за самообслужване, като при 52% от тези компании поне част от тези терминали приемат пари в брой.

Банковите гишета остават основният метод, използван от компаниите за теглене на пари в брой. Те се използват от 60% от компаниите, които теглят пари в брой. Те също така са се превърнали в основен метод за депозиране на пари в брой (използван от 58% от компаниите, които депозират пари в брой), като по този начин надминават депозирането чрез машини за внасяне на пари в брой (55%), което е бил най-разпространеният метод през 2021 и 2024 г.