Кой пази първата българска банкнота? Невероятна история

Първата българска банкнота от първата емисия е спасена от габровец по щастлива случайност и днес се пази в Историческия музей в Габрово.

Отпечатана на 1 август 1885 година, оцеляла през войни и различни исторически превратности, днес тя ни връща във времето, когато новоосвободената българска държава утвърждава своята политическа, икономическа и културна еманципация, предава novini.bg.

През 1880 година, година след основаването на Българската народна банка, в Бирмингам са отсечени първите български левове. Пет години по-късно, се отпечатват и първите емисии банкноти за сумата от 213 000 лева.

"Преди 140 години се появява първата банкнота, пет години след появата на лева като монета, първите банкноти са отпечетани в държавната печатница в Санкт Петербург. А първата банкнота със сериен номер 000001, се съхранява в Историческия музей в Габрово. Равностойността на тази банкнота е на 1 златен наполеон, френската златна монета.. Френската икономика и търговското й влияние в Европа тогава е било най- силно", казва Росен Йосифов, директор на Регионален исторически музей Габрово.

Първата банкнота на България с номинал от 20 лева и с подписа на тогавашния директор на народната банка Иван Евстратиев Гешов, има невероятна история.

"Това едно щастливо стечение на обстоятелствата - габровецът Васил Тюлюмбаков, който е търговец, заедно с брат си Христо се счита, че тази банкнота попада у него. Тя не е прегъвана, тоест е имало някакво съзнание за нейната ценност. Впоследствие Тюлюмбаков я предава на сина си Христо, който е инженер и учител в Априловската гимназия, а през 1961 година той я продава „по габровски“ за 250 лева на Окръжния исторически музей в Габрово", коментира Йосифов пред бТВ.

В музея в Габрово се съхраняват ценни монети и банкноти от различни емисии от времето на Александър Първи Батенберг, цар Фердинанд и на цар Борис Трети. Някои от образците са изключително красиви и атрактивни.

"Те са печатани и в Лондон, в Лайпциг, във Виена, също и в Берлин. Тези монети и банкноти отразяват не само финансова история, но отразяват и икономическа, културна и политическа история, на тях има символи , които отразяват различните исторически епохи", казва Йосифов.

Малко известен факт е, че в художественото оформление на банкнотите от този период участват художници като Димитър Гюдженов, Николай Кожухаров, Константин Щъркелов, Александър Божинов. А на 5 февруари музеят в Габрово ще открие експозиция с най-представителните образци на лева от Третата българска държава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com