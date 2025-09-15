Голяма новина за банкнотите у нас

Последните данни на Българската народна банка показват, че банкнотите в обращение у нас са намалели с 9% от началото на 2025 г.



Към края на август техният брой достига 556,78 млн. броя – най-ниската стойност от март 2023 г. насам. За сравнение, в края на 2024 г. банкнотите са били 611,06 млн. броя, или с 54,2 млн. повече.

На месечна база през август е отчетен спад от 0,76% спрямо юли.

Най-разпространени остават купюрите от 50 и 100 лева, които са съответно 225,17 млн. и 138,21 млн. броя.

Общата стойност на банкнотите в обращение възлиза на 27,7 млрд. лева – с близо 2,7 млрд. по-малко в сравнение с края на миналата година. Това е най-ниското ниво от август 2023 г., когато стойността е била 27,4 млрд. лева. Само за месец август намалението е с 432,2 млн. лева, или 1,5%. Най-голям дял от стойността заемат купюрите от 100 лева (13,8 млрд.) и 50 лева (11,2 млрд.).

За разлика от банкнотите, разменните монети в обращение нарастват. Към края на август техният брой достига 3,38 млрд., а стойността им – 629 млн. лева. В края на 2024 г. монетите са били 3,33 млрд. с обща стойност 624,5 млн. лева.

