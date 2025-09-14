Специалист с уникален съвет за парите ни преди еврото

С наближаването на членството на България в еврозоната финансовите експерти съветват:

не бързайте да обменяте левове в евро и помислете за инвестиции,

за да предпазите парите си от обезценяване.

„Най-важното е хората да не бързат да обменят евро и да се тълпят пред чейндж бюрата, защото това е гаранция за парична загуба“, подчерта пред бТВ финансовият експерт Георги Захариев.

Той напомни, че от 1 януари 2026 г. сумите в банкови сметки ще се превалутират автоматично и без такси, докато сега за обмен се плаща комисионна. „Хубаво е да започнем да заделяме от сега пари, защото покрай Коледа харчим повече“, допълни Захариев.

Инвестирането е „новата форма на спестяване“

Експертът отбелязва, че все повече българи се насочват към различни финансови инструменти, за да запазят стойността на парите си.

„Първо е важно да решим какъв риск сме склонни да поемем. Колкото по-голяма доходност иска един човек, толкова по-голям риск трябва да поеме. Ако искаме бързо да забогатеем, трябва да сме готови да загубим пари. Всички българи се обръщат вече към това. В миналото спестяването беше достатъчен метод, за да се постигат финансовите цели. Последните 4-5 години обаче инфлацията е лавинообразна и това вдига разходите за живот многократно. Инвестирането е новата форма на спестяване“, казва Захариев.

Пазарът на имоти и психологията на страха

Една от най-горещите теми са покупките на недвижими имоти преди въвеждането на еврото. Според Захариев има „сериозна активност, именно заради предстоящото приемане на еврото“.

„Аз виждам рискове, цените вървят стремглаво нагоре, без да има фундаментална причина за това. Страхуваме се да не изпуснем нещо (FOMO синдром), страхуваме се, че след 1 година имотите ще са двойно по-скъпи. Има много надценени имоти, дали е балон не знам, защото доходите се увеличават, но е важно човек да пристъпи към сделка, ако разбира математиката зад нея и си е направил добре сметката“, коментира той.

Финансовият анализатор подчерта, че „пари в България има“ и това се доказва от ръста на банковите депозити и на заплатите, като според него средната класа в столицата е около 20%.

