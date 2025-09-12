ЕС насочва милиарди, за да направи жилищата и у нас по-достъпни

Жилищната криза се превръща в един от най-сериозните социални и икономически проблеми в Европейския съюз, засягайки милиони граждани. Европейският парламент вече поставя

достъпното жилищно настаняване сред основните си приоритети,

а последният доклад на Комисията по регионално развитие (REGI) препоръчва по-целенасочено използване на средствата от кохезионната политика, за да се осигури по-широк достъп до домове и да се подпомогнат уязвимите групи.

Националното сдружение Недвижими имоти в България напълно подкрепя тази линия, подчертавайки, че пазарът се нуждае от устойчиви решения за всяко семейство.

Удвояване на европейските инвестиции и нови механизми

В новите си политически насоки за периода 2024–2029 г. Европейската комисия заявява намерение да удвои инвестициите по кохезионната политика, насочени към достъпното жилищно настаняване. Планира се назначаването на специален комисар по жилищната политика, промени в правилата за държавна помощ и стартирането на Европейски план за достъпни жилища.

Паралелно с това, в междинния преглед на кохезионната политика беше постигнато споразумение за по-гъвкаво използване на европейските фондове, като вече са мобилизирани 7,5 млрд. евро, които с национално съфинансиране достигат 10,5 млрд. евро – значителна част за енергийна ефективност и социално строителство.

Подкрепа от бранша и поглед към младите

„Достъпното жилищно настаняване е не само социална, но и икономическа необходимост за България и за целия Европейски съюз“, коментира Александър Бочев, председател на УС на НСНИ. Той посочи, че все повече млади хора и семейства срещат сериозни затруднения да си позволят собствен дом и призова кохезионните фондове да се използват максимално ефективно, за да достигнат до най-нуждаещите се. Бочев подчерта и нуждата от иновативни решения, които да направят пазара на недвижими имоти по-балансиран и достъпен.

Разширяване на обхвата на кохезионните инструменти

Докладът на REGI акцентира, че жилищната криза засяга не само големите градове, но и островите, крайбрежните и най-отдалечените региони. Сред ключовите препоръки е разширяване на обхвата на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд плюс, така че да се финансират не само традиционните проекти за енергийна ефективност и социално жилищно строителство, но и новаторски подходи, които да направят жилищата по-достъпни за всички граждани.

Социална Европа с визия за устойчиво бъдеще

Европейската комисия подчертава, че жилищната политика е част от по-широката визия за „Социална Европа“. Чрез кохезионните фондове съюзът цели да обедини усилията за социална справедливост, устойчиво развитие и климатична неутралност. Европейският план за достъпни жилища се разглежда като ключов инструмент, който може да гарантира сигурен и достъпен дом за всяко европейско семейство – основа за по-добро качество на живот и икономическа стабилност в целия ЕС.

