Радев влиза в голямата битка за европейските милиарди! Решаващи дни в ЕС
Новият бюджет на Съюза предизвика остри спорове, а България има сериозен интерес да защити средствата за регионите
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Новият бюджет на Съюза предизвика остри спорове, а България има сериозен интерес да защити средствата за регионите
България се включва с подкрепа от бранша
Брюксел. Реформата в Кохезионната политика може реално да започне, след като Комисията по регионално развитие в Европейския парламент одобри компромис...