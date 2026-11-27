България насочва икономическата си политика към реиндустриализация, високотехнологични производства и експорт. Правителството на Румен Радев води активни преговори със стратегически инвеститори от няколко континента, а в страната се изграждат нови индустриални паркове и се разширяват съществуващи производствени комплекси.

Саудитски капитали за електромобили

Производство на електромобили, изграждане на индустриални паркове и инвестиции в енергетиката са сред направленията на икономическото партньорство със Саудитска Арабия, обсъдени на 22 ноември между премиера Румен Радев и престолонаследника Мохамед бин Салман в Рияд.

"Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия", заяви Радев.

Вицепремиерът Александър Пулев обсъди със саудитските министри на икономиката и инвестициите възможността за производство на автомобили под саудитска марка в България. Предстои посещение на експертни екипи от кралството, а през първото тримесечие на 2027 г. ще заседава смесената междуправителствена икономическа комисия.

Милиардни проекти с Китай

България води преговори с китайски компании за инвестиционни проекти на стойност между 1,5 и 2 млрд. евро всеки, разкри Александър Пулев. Разглеждат се и възможности за съвместни германско-китайски производства, включително в автомобилната индустрия.

През септември Пулев разговаря в Сямън с китайския вицепрезидент Хан Джън за задълбочаване на индустриалното сътрудничество. На 8 септември Румен Радев откри разширението на завода на китайската компания "ЗиЕс Юръп" в Тракия икономическа зона. Предприятието произвежда алуминиеви компоненти за световната автомобилна индустрия.

Германия разширява производствата си

На 18 ноември Александър Пулев проведе в Берлин разговори с представители на над 30 германски компании от преработващата промишленост, енергетиката, транспорта и отбранителната индустрия. Част от тях подготвят инвестиции през 2027 и 2028 г. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество със Саксония в микроелектрониката и автомобилостроенето.

Сред най-големите германски проекти е инвестицията на "Либхер" за близо 90 млн. евро в нова производствена и складова база край Пловдив за нуждите на авиационната индустрия.

Американски инвестиции в Космоса и медицината

Американската космическа компания SpaceX проявява интерес към изграждането на наземна комуникационна инфраструктура в България. Нейни представители обсъдиха с Пулев възможностите за разполагане на станции за сателитни комуникации, центрове за данни и съоръжения за системата Starlink.

На 17 ноември Румен Радев участва в първата копка на нова производствена сграда в комплекса на американската компания Intuitive в Първомай. Там ще развива дейност швейцарският производител на прецизна оптика FISBA, партньор на компанията за медицинска роботика. "Тук има уникални производства, с които много малко държави в света могат да се похвалят", заяви премиерът.

131 млн. евро за индустриалните паркове

На 24 ноември Александър Пулев обяви програма за инвестиции в съществуващите индустриални паркове на стойност 131 млн. евро. Основен приоритет е изграждането на подстанции, осигуряването на електроенергийни мощности и подобряването на транспортната свързаност.

Правителството надгражда започнатата през 2024 г. програма AttractInvestBG, по която бяха одобрени 11 инфраструктурни проекта за близо 106 млн. евро европейско финансиране. Сред тях са индустриалните паркове в Русе, Сливен, Бургас, Стара Загора, Видин, Свищов, Ловеч, Търговище, столичният парк "Рожен 41" и два индустриални парка в Шумен.

Пулев лично посети редица индустриални зони, за да установи проблемите пред разширяването на производствата. Според разчетите на министерството всяко вложено евро публични средства може да привлече между 5 и 20 евро частни инвестиции.

Нова индустрия в Северна България

През юли Пулев проведе среща с инвеститорите в Индустриален парк Шумен, където се реализират нови проекти за над 200 млн. евро. Европейско финансиране за инфраструктура получава и индустриален парк "Мадара" край града.

На 1 октомври в Русе "Булмаркет Груп" откри индустриален парк върху територията на историческия локомотивен и вагонен завод след инвестиция от над 60 млн. евро. Комплексът обхваща 180 декара, а годишният капацитет на предприятието позволява обслужването и обновяването на над 1000 вагона и 200 локомотива.

Видин развива новия индустриален парк "Видин-юг" върху над 600 декара. В Свищов се изгражда Дунавски индустриален технологичен парк, който ще използва предимствата на речния транспорт. Индустриален парк "Балкан" в Ловеч разполага с над 1300 декара и собствена инфраструктура за производство и съхранение на електроенергия. Развива се и Индустриален парк Търговище.

В Плевен германската компания "Ензингер" подготвя производство на полимерни изделия за над 10 млн. евро, а във Велико Търново българската "Армако Индъстрис" планира разширяване за над 50 млн. евро.

Нови заводи на юг от Балкана

През юли бе открит вторият етап на индустриална зона "Загоре" край старозагорското село Еленино. "Смарт Солар Технолоджис" изгражда завод за соларни панели за над 100 млн. евро, предвиждащ 812 работни места. "Фармнет" инвестира 10 млн. евро в модерна логистична база.

В Бургас бе открита втората фаза на Индустриалния и логистичен парк, където са привлечени осем компании с инвестиционни намерения за около 10 млн. евро.

В Тракия икономическа зона започна изграждането на нов завод на "Адванст Медикъл Кеър" за медицински консумативи за 7 млн. евро. В Божурище датската "Юск" инвестира още 45 млн. евро в автоматизиран складов комплекс.

В Добрич Румен Радев и министърът на земеделието Пламен Абровски откриха нов завод за преработка на слънчоглед на "Меджик Флейм" - "Клас Олио", изграден за над 20 млн. евро.

Военните терени стават икономически актив

Бившето военно летище край Доброславци ще приюти високотехнологичен космически и отбранителен център. Проектът на "Старбейс Юръп", свързан с българския производител на сателити "Ендуросат", предвижда инвестиция от 100 млн. евро.

В Сливен върху терените около летище "Бършен" вече е изградена инфраструктура за над 12 млн. евро, а първите инвеститори са компаниите "Болид" и "Шугарленд".

В Горна Оряховица индустриален парк "Ряховец" привлича производителя на енергийно оборудване "Соларен дом", спечелил търг за 188 декара.

Министерството на икономиката, индустрията и инвестициите разработва стратегия за индустриалните паркове до 2030 г., включваща и преобразуването на бивши летищни терени в Стара Загора и Бургас.

Държавата поема битката с бюрокрацията

През юни Румен Радев откри първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите, чиято задача е да обединява усилията на институциите при реализацията на големи проекти. През септември Пулев подписа меморандум с Европейската банка за възстановяване и развитие за подготовка на публично-частни партньорства. "Ние ще се борим с бюрокрацията от името на бизнеса", заяви вицепремиерът пред германските инвеститори.

Според последните предварителни данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции през първите девет месеца на 2026 г. достигат 3,96 млрд. евро при 2,38 млрд. евро година по-рано. Чрез Българската агенция за инвестиции в процес на реализация са проекти за над 700 млн. евро, предвиждащи разкриването на повече от 3500 работни места.