Автоматизацията и разширяването на производствените мощности в автомобилния сектор продължават да привличат свеж капитал в България. Поредната стъпка в тази посока е на "Теклас България", която ще инвестира 5 млн. евро в нова база в Кърджали и ще създаде 50 нови работни места.

Проектът ще бъде изграден в Индустриална зона "Юг" и предвижда роботизиран склад с административна част, както и напълно автоматизиран цех за пластмасови съединителни елементи за автомобилната индустрия. Целта на компанията е да увеличи настоящия си производствен капацитет, а вложението вече получи сертификат за инвестиция клас "А" по Закона за насърчаване на инвестициите.

Новият проект в Кърджали идва след сериозно преструктуриране на дейността на "Теклас" у нас. В началото на 2026 г. дружеството затвори завода си във Враца - база, открита през ноември 2022 г. с инвестиция от над 20 млн. лева и амбиция за разкриване на 300 работни места, която обаче прекрати работа само няколко години след старта си.

Ключов доставчик за световната автоиндустрия

"Теклас" е международен производител на системи за циркулация на флуиди и термично управление, като доставя каучукови, пластмасови и метални компоненти за горивни, охладителни и спирачни системи на водещи автомобилни марки - включително за най-новите електрически и хибридни модели.

Групата разполага със заводи в България, Турция, Сърбия, Китай, Мексико и САЩ, както и с офиси и логистични центрове в Европа. У нас компанията стъпва още през 2006 г. с първото си предприятие в Кърджали, като днес в областта функционират няколко нейни завода и развоен център.

60 млн. евро държавна подкрепа за инвестиции през 2027 г.

За 2027 г. в държавния бюджет са заложени 60 млн. евро за насърчаване на инвестициите. По данни на заместник-министъра на икономиката Красимир Якимов този ресурс ще подпомогне реализацията на проекти на обща стойност над 700 млн. евро.

Тези инвестиции в момента преминават през процедура по сертифициране в Българската агенция за инвестиции, като очакванията са те да разкрият над 3500 нови работни места в страната през 2027 и 2028 г.