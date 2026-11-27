Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, представя версия 6.8 на ОББ Мобайл. Основната новост в приложението е „Моят дом“ – самостоятелна секция, която обединява услуги, инструменти и предложения, свързани с жилището. В „Моят дом“ клиентите могат да търсят имот по избрани критерии и да изчислят ориентировъчните данъци и такси при покупка и ипотека. Секцията представя и възможности за финансиране, застраховане и други услуги, свързани с жилището.

Новата секция е предназначена както за хората, които търсят или купуват жилище, така и за клиентите, които планират промени в своя дом. ОББ ще продължи да я развива, като постепенно добавя нови услуги и решения.

„Моят дом“ следва концепцията на „На път“, която обединява в ОББ Мобайл услуги и възможности, свързани с автомобила и пътуването. С развитието на двете секции приложението надгражда традиционното мобилно банкиране и организира все повече решения около конкретни потребности и важни моменти от живота на клиентите.

„С „На път“ и „Моят дом“ развиваме ОББ Мобайл като дигитална платформа, която предлага решения за реални житейски потребности. Целта ни е финансовите продукти, застраховането, партньорските услуги и дигиталното обслужване да бъдат свързани и лесно достъпни на едно място. Така клиентите могат по-удобно и самостоятелно да управляват важни за тях житейски решения“, коментира Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни, операции“ на ОББ и иновационен лидер на KBC Group в България.

Освен с новата секция „Моят дом“, версия 6.8 разширява и възможностите на „На път“ с функционалността „Транспортни разходи“. Тя показва разходите за автомобил, транспорт и пътувания, направени с карти и от сметки в ОББ. Разходите са подредени по категории и периоди, което помага на клиентите по-лесно да проследяват колко и за какво харчат. Данните могат да бъдат разглеждани за текущия месец или за предходни периоди до една година назад и да бъдат визуализирани по два начина.

Версия 6.8 предоставя на клиентите и по-голям избор при откриването на срочен депозит през ОББ Мобайл. В зависимост от условията на съответния депозит те могат да избират между срокове от 1, 3, 6, 9, 12 или 24 месеца.

Новата версия включва и подобрения в част от основните процеси в приложението, сред които преводите по мобилен номер, заявяването на дебитна карта, преводите от бизнес профил и онлайн регистрацията на нови клиенти.

Новостите във версия 6.8 са част от последователното развитие на дигиталните услуги на ОББ, което получи международно признание през 2026 г. През юли британското списание Euromoney определи ОББ за „Най-добра дигитална банка в България“ за втори път. Банката получи и отличията „Най-добра ESG банка в България“ и „Най-добра банка за корпоративно банкиране в България“. Месец по-късно Global Finance отличи ОББ Мобайл като най-доброто мобилно банково приложение в България, а ОББ получи признанието „Най-добра иновативна дигитална банка“ в страната.

ОББ Мобайл 6.8 е достъпно за устройства с iOS и Android, включително в AppGallery за устройства Huawei.