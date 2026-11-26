Общата сума по жилищните кредити в България достига 20 млрд. евро в края на октомври, с 24,1% повече спрямо същия месец на 2025 г., показват данните на Българската народна банка.

Годишният ръст се забавя спрямо 24,8% през септември, но сумата, която домакинствата дължат по жилищни заеми, се увеличава с около 350 млн. евро само за месец.

Две трети от месечното увеличение на кредитите

Общата сума по кредитите за домакинствата и обслужващите ги нетърговски организации достига 33,635 млрд. евро, с 20,5% повече за година. Спрямо края на септември увеличението е с около 520 млн. евро, като приблизително две трети идват от жилищните заеми. При потребителските кредити сумата достига 12,589 млрд. евро, а годишният ръст се ускорява от 16% през септември до 16,3% през октомври.

Колко струва ипотеката за жилище

Медианната офертна цена на апартамент в София е 245 000 евро към 26 ноември според извадка от близо 22 000 активни обяви. Това е средната стойност при подреждане на офертите по цена, а крайната сума по конкретна сделка може да е различна.

За сметката използваме срок от 30 години, равни месечни вноски и лихва от 2,43%, колкото е средната по новия бизнес с жилищни кредити през октомври според БНБ. Приемаме, че банковата оценка съвпада с покупната цена и банката отпуска 85% от нея. Вноските са ориентировъчни и са изчислени без такси и застраховки.

Жилище за 200 000 евро. Заемът е 170 000 евро, самоучастието е 30 000 евро, а месечната вноска е около 666 евро .

Жилище за 250 000 евро. Заемът е 212 500 евро, самоучастието е 37 500 евро, а месечната вноска е около 832 евро.

Разликата от 50 000 евро в цената означава 7 500 евро повече при покупката и около 166 евро повече всеки месец при еднакви условия. Ако лихвата по по-големия заем е с един процентен пункт по-висока, при същата сума и срок вноската би била около 946 евро.

„Бързият растеж на жилищното кредитиране изисква внимателно наблюдение“, заяви управителят на БНБ Димитър Радев на семинар в Лондон на 16 ноември. По думите му централната банка е готова да коригира мерките си, ако рисковете за финансовата стабилност го налагат.