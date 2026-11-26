България влиза в нова индустриална лига. Германската група Liebherr избра Тракия икономическа зона за производството на цялостни бетонови инсталации - сложни технологични системи, които досега се произвеждат в Германия. От 2027 г. новата база на "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица" ще започне да изработва бетонови възли, предназначени за строителни и инфраструктурни проекти на международните пазари.

Това е следваща стъпка в развитието на компанията в България. Страната ни вече не е само място за производство на отделни машини и компоненти, а получава възможност да се включи в създаването на цялостни индустриални решения с висока добавена стойност.

Проектът е свързан с направление, в което Liebherr има повече от 70 години опит. Германската група пренася в България знания, технологии и производствени процеси, изграждани в продължение на десетилетия. Така Пловдивският регион ще се превърне във все по-важен център за оборудване, което намира приложение на строителни площадки по целия свят.

От механични съоръжения до интелигентни производствени системи

Съвременният бетонов възел няма много общо с представата за обикновена машина, която смесва цимент, вода и инертни материали. Това е комплексна система, в която се срещат машиностроенето, електротехниката, автоматизацията и софтуерът.

В зависимост от предназначението си инсталациите могат да бъдат конфигурирани за производство на готов бетон, за изработка на сглобяеми строителни елементи или за нуждите на мащабни инфраструктурни обекти. Един строителен проект изисква определен капацитет, друг - различна организация на производството. Затова новото поколение съоръжения залага на модулен принцип, който позволява отделните компоненти да се комбинират според конкретните задачи.

Тази гъвкавост улеснява не само проектирането и конфигурирането, но и транспортирането и монтажа на оборудването. Системите могат да бъдат приспособявани към различни строителни площадки и пазари, без да се прави компромис с точността и производителността.

Дигитализацията е другият голям фактор, който променя производството на бетон. Прецизните системи за дозиране и претегляне, честотните преобразуватели и анализът на данните дават възможност процесите да се управляват много по-точно. Така се следи количеството на всеки материал, оптимизира се работата на машините и се ограничава разходът на енергия.

Според информацията на компанията използването на честотни преобразуватели може да намали енергопотреблението с до 30%. Подобрената точност при претеглянето пък позволява да се спестят до 8 килограма цимент на кубичен метър произведен бетон.

Това не е просто технологично подобрение. При големи обеми производство подобна икономия има пряко отражение върху разходите, ефективността и екологичния отпечатък на строителния процес.

250 нови работни места и шанс за българските специалисти

Разширяването на производството ще отвори нови възможности за заетост в региона. Според информацията за плановете на "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица" производството на бетонови инсталации ще бъде съпроводено с разрастване на екипа - от малко над 100 служители до приблизително 350 в следващите две-три години. Очакванията са прехвърлянето на производството на бетонови възли от Германия в Пловдивския регион да създаде около 250 нови работни места.

Търсенето няма да бъде ограничено до една професия. Ще са необходими заварчици, електромеханици, монтажници, оператори и програмисти на CNC машини, бояджии и други технически кадри. Това са специалности, без които съвременното машиностроене не може да функционира.

За местния трудов пазар проектът носи и друга възможност - професионална реализация в производство, което работи по международни стандарти и обслужва клиенти на различни континенти. Подобни предприятия създават търсене не само на работници в цеховете, но и на инженери, специалисти по качество, логистика, поддръжка и индустриална автоматизация.

Liebherr променя индустриалната карта на региона

Историята на Liebherr край Пловдив започва много преди новия проект. През 1999 г. в Радиново започва производството на хладилници и фризери. Постепенно заводът се превръща в един от големите производствени центрове на групата в Европа. Към края на 2024 г. в предприятието работят около 1800 души, а годишното производство достига приблизително 868 000 уреда.

През 2004 г. започва развитието и на направлението за транспортни системи. От малко производствено звено то прераства в самостоятелна дейност, свързана с отоплителни, вентилационни и климатични системи за железопътния транспорт, както и с решения за охлаждане при специализирани превози. Към тях се добавя и производството на бетоновози и оборудване за строителната индустрия.

Днес германската група има няколко производствени направления в България, съсредоточени в Пловдивския регион. По данни, публикувани през 2026 г., трите ѝ основни дружества у нас осигуряват общо около 2000 работни места.

Новата производствена база в Тракия икономическа зона е следващият голям етап. Тя е част от инвестиционен проект на Liebherr за близо 90 млн. евро, който обединява дейности на две дружества от групата и предвижда създаването на над 600 нови работни места при пълното развитие на производството. В комплекса ще се изработват и изпитват компоненти за авиационната индустрия, системи за железопътен транспорт, оборудване за охлаждане и бетонови съоръжения.

Така в рамките на един регион се събират производства, които обслужват различни, но стратегически важни отрасли - от домакинската техника и строителството до железопътния транспорт и авиацията. Това променя не само мащаба на индустриалното присъствие на Liebherr, но и профила на местната икономика.

Развитието на компанията има значение и за цялата Тракия икономическа зона. Там вече работят десетки големи производствени и логистични предприятия, а близостта до автомагистрала "Тракия", международните транспортни направления и Пловдив създава условия за привличане на нови инвеститори. Когато голям производител разширява дейността си, ефектът не остава само в рамките на заводските огради. Увеличава се търсенето на транспортни, ремонтни, инженерни и снабдителни услуги, а местните доставчици получават възможност да се включат в по-големи производствени вериги.

От Пловдив към световните строителни пазари

Новите бетонови инсталации няма да бъдат предназначени само за българския пазар. Производството е част от международната дейност на Liebherr, чието оборудване се използва в различни строителни и инфраструктурни проекти по света.

Това означава, че от България ще излизат не просто отделни детайли, а цялостни технологични решения. За местната индустрия това е важна крачка - от традиционното производство към по-сложни продукти, в които инженерната експертиза, автоматизацията и софтуерът имат все по-голяма роля.

Новият завод показва какво може да постигне регионът, когато дългосрочните инвестиции се съчетаят с квалифицирани кадри, инфраструктура и достъп до международни пазари. А когато от Пловдив тръгват машини, които изграждат пътища, мостове, сгради и цели градове, България вече не е само част от веригата на доставки. Тя става място, където се създава индустриалната технология на бъдещето.