Мощна инвестиция в наш град, стотици нови работни места

Сливен привлича нова инвестиция в индустрията. „ДСГ Логистик“ ЕООД даде старт на изграждането на частен индустриален парк в промишлената зона на града. Проектът е на стойност близо 5,9 млн. евро и е насочен към български и чуждестранни компании, които търсят готова база за производство, складиране и логистика в България и на европейския пазар.

Инвестицията се реализира с подкрепата на Европейския съюз по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. От общата стойност на проекта – 5 863 952,56 евро, европейското финансиране възлиза на 4 061 549,69 евро. Останалата част се осигурява извън безвъзмездната помощ.

Новият парк ще бъде разположен върху терен от около 7,6 декара в промишлената зона на Сливен, на бул. „Банско шосе“. По проекта са предвидени над 4000 кв. м покрити площи за производствени, складови и логистични дейности. Очаква се строителството да приключи през декември 2027 г.

Над 100 работни места при пълно развитие

Още в началния етап на работа индустриалният парк ще осигури 26 работни места. С разгръщането на дейността и наемането на различните складови и производствени площи броят на заетите може да надхвърли 100 души. Това обяви представителят на компанията Георги Тенев по време на церемонията по първата копка.

Потенциалът на проекта обаче не се изчерпва само с пряката заетост. Новите предприятия ще имат нужда от транспортни и логистични услуги, поддръжка, доставки, охрана и други дейности, които могат да отворят възможности и за местни фирми.

Идеята е паркът да не бъде просто терен с готови сгради, а място, на което компаниите да могат сравнително бързо да започнат работа. Предвижда се помещенията да бъдат адаптирани според нуждите на бъдещите наематели, а инвеститорът да предлага съдействие при логистичното обслужване, поддръжката, набирането на персонал и административните процедури при установяване на бизнес в България.

Какво ще има в новия индустриален парк

Проектът предвижда изграждането на складови и производствени сгради, административна част, вътрешни пътища, паркинги и обслужващи площи. Ще бъдат изградени инженерни мрежи и съвременни системи за управление на сградите, контрол на достъпа, видеонаблюдение, противопожарна защита и комуникации.

Важен елемент е и енергийната инфраструктура. Според информацията, представена при първата копка, на територията на парка се планират фотоволтаична инсталация с мощност 600 киловата и батерийни системи с мощност 2 мегавата. Целта е част от електроенергията да се произвежда на място, а съоръженията да разполагат с възможности за съхранение и по-ефективно управление на потреблението.

Така бъдещият парк ще съчетава производствени и складови площи с административни услуги, инфраструктура и енергийни решения. Подобен модел е важен за компаниите, които искат да съберат на едно място производството, съхранението и разпределението на стоките си.

Търсят се международни производители и логистични компании

Инвеститорът вече представя проекта пред потенциални партньори от България и чужбина. В публикувана оферта чрез европейската мрежа Enterprise Europe Network компанията заявява интерес към международни производители, логистични оператори и дистрибутори, които искат да установят или разширят дейността си в страната.

Сред секторите, към които е насочена поканата, са машиностроенето и производството на индустриални компоненти, автомобилните части, металообработването, пластмасовата и каучуковата промишленост, електрическото и електронното оборудване, опаковките, складирането и дистрибуцията.

Предвижда се основният модел на сътрудничество да бъде дългосрочно наемане на производствени, складови и други бизнес площи. Потенциалните партньори могат да заявят предварително каква площ, технически характеристики и инфраструктура са им необходими, за да се прецени възможността за адаптиране на помещенията още преди завършването на строителството.

Това е съществено предимство за инвеститори, които не искат да започват от нулата с покупка на терен, проектиране и изграждане на собствена база. Вместо това те ще могат да изберат готова инфраструктура и да насочат средствата си към оборудване, технологии и производство.

Сливен залага на географското си предимство

Местоположението е сред основните аргументи на инвеститора. Сливен има връзки с Южна и Северна България, намира се в близост до автомагистрала „Тракия“, а транспортните маршрути към пристанище Бургас, Турция и Гърция създават възможности за обслужване на пазари в региона.

„Имаме добра транспортна свързаност със Северна България и Румъния, а близостта до пристанище Бургас и до пазарите на Турция и Гърция допълнително разширява възможностите за инвестиции и бизнес“, заяви собственикът на компанията Иван Желев.

Към това се добавят индустриалните традиции на града и наличието на професионални училища, които могат да осигурят кадри за различни производства. За инвеститорите подобна комбинация е важна – не само достъпът до транспорт, но и възможността да намерят работници и специалисти в региона.

Два индустриални проекта променят инвестиционната карта на града

Частният парк на „ДСГ Логистик“ е различен от големия общински Индустриален парк – Сливен, който се изгражда на територията на бившето летище „Бършен“. Общинският проект обхваща над 2500 декара и се развива с европейска подкрепа по Плана за възстановяване и устойчивост. В него са предвидени различни зони за производствени и логистични дейности, а в бъдеще се планира и железопътна инфраструктура.

През октомври 2026 г. започна изграждането на базата на първия инвеститор в общинския парк – старозагорската компания „Болид“, която планира търговско-складов обект с инвестиция над 1 млн. евро. За свой производствен проект интерес заяви и дистрибуторската компания „Шугарленд“, която предвижда вложение от около 700 000 евро.

Появата на частния парк добавя още една възможност към индустриалното развитие на Сливен. Докато общинският проект предлага мащабна територия за различни инвеститори, частната инициатива на „ДСГ Логистик“ е насочена към по-компактна, готова база с конкретни складови, производствени и логистични помещения.

По време на церемонията по първата копка кметът Стефан Радев заяви, че всяка инвестиция в Сливен и региона е в полза на гражданите. Той определи проекта като част от трансформацията на индустрията през следващото десетилетие и изрази увереност, че новият парк ще създаде условия за успешни партньорства.

Управителят на общинския индустриален парк Соломон Москона също заяви готовност за сътрудничество с частния проект. По думите му вече има конкретни идеи и цели за партньорство между двете структури.

Германска група с присъствие в Централна и Източна Европа

„ДСГ Логистик“ ЕООД е част от германската D-S-G Group. Българското дружество е създадено през 2006 г. и има седалище в Сливен. Дейността му е свързана с логистика, поддръжка на обекти и осигуряване на персонал за корпоративни и институционални клиенти.

Според представената от компанията информация групата има експертиза в Германия, Полша, Балтийските държави, Италия, Румъния и България, а централата ѝ е в Кайзерслаутерн. Сред дейностите на дружествата в групата са изграждане на временни съоръжения, водоснабдяване, кетъринг и отдаване под наем на оборудване. Компанията посочва и работа по договори с международни институции и организации.

Новият индустриален парк е следваща стъпка в развитието на българското дружество – от предоставянето на логистични услуги към изграждането и управлението на инфраструктура, в която други компании ще могат да развиват собствен бизнес.

Големият въпрос е кои компании ще изберат Сливен

Истинският икономически ефект от проекта ще стане видим не само с приключването на строителството, а с привличането на предприятия, които ще наемат площи и ще започнат дейност. Първоначалните 26 работни места са конкретната заявка на инвеститора, а възможността броят на заетите да надхвърли 100 зависи от запълването на складовете и производствените помещения.

Срокът до декември 2027 г. дава време за предварителни преговори с бъдещите наематели. Именно затова компанията вече търси международни партньори, вместо да изчаква завършването на обекта.

За Сливен това е още една възможност да превърне географското си положение и индустриалните си традиции в реални инвестиции. А конкуренцията между общинския и частния индустриален парк може да разшири избора пред бизнеса и да привлече компании, които досега не са разглеждали града като място за производство или логистична база.