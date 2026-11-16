Българската „АмонРа Енерджи“ въвежда AI технология за по-печеливши батерии

Българската „АмонРа Енерджи“ ще предлага интелигентен софтуер, който самостоятелно определя кога батериите да се зареждат и кога да продават електроенергия. Технологията е разработена от италианския стартъп Solship, избран за участие в акселераторската програма на Google за енергийна трансформация. Решението е предназначено за собственици на фотоволтаични централи, индустриални предприятия и търговци на ток. Целта е батерийните системи да се използват по-ефективно, като намаляват разходите и създават възможности за допълнителни приходи.

Изкуственият интелект избира най-изгодния момент

Системата анализира едновременно цените на електроенергията, прогнозата за времето и потреблението на съответния обект. Въз основа на тези данни софтуерът управлява зареждането и разреждането на батерията, така че съхранената енергия да се използва или продава в най-подходящия момент. Например при високи борсови цени електроенергията може да бъде продадена, а когато потреблението надвишава собственото производство, батерията може да покрие част от необходимата енергия.

По този начин батерийните системи придобиват нова функция отвъд традиционното резервно захранване при прекъсване на тока. Те се превръщат в инструмент за управление на енергийните разходи и за използване на ценовите колебания на пазара.

Една и съща батерия може да печели или да губи пари

„Днес не е достатъчно просто да инвестираш в батерия. Важно е как я управляваш. Една и съща батерия може да печели или да губи пари според това кога се зарежда и кога продава“, коментира Кирил Белелиев, член на борда на директорите на „АмонРа Енерджи“.

„Човек не може да гледа цените по цял ден. Изкуственият интелект обаче може, но има разлика кой го прави. Solship е избран от Google за програмата му за енергетика и искаме българските компании да се възползват точно от тази технология“, допълва Белелиев.

Google for Startups Accelerator: AI for Energy е програма, която подкрепя технологични компании, използващи изкуствен интелект за модернизация на електропреносните мрежи и ускоряване на енергийния преход.

България е сред европейските лидери при батериите

Според оценката на „АмонРа Енерджи“ България вече е сред първите три държави в Европа по системи за съхранение на електроенергия. Инсталираният капацитет у нас достига приблизително 3 гигаватчаса, като до края на годината се очаква да се удвои.

Бързото развитие на батерийните мощности обаче поставя и нови предизвикателства пред електроенергийната система. От компанията посочват, че българската мрежа не е проектирана да поема масово и некоординирано зареждане и разреждане на голям брой батерии. Именно затова интелигентното управление придобива все по-голямо значение за работата на тези съоръжения.

„АмонРа Енерджи“ АД е българска компания, специализирана в оборудване за производство и съхранение на електроенергия, отопление и климатизация. Портфолиото й включва соларни панели, инвертори, батерийни системи, термопомпи и климатици. Компанията произвежда собствени монтажни конструкции AR2 в Драгоман и развива дейност в България, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Гърция.