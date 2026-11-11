Голямата битка за енергията на бъдещето започна в Анталия

Турция се превърна в център на световната климатична дипломация, след като в Анталия започна Лидерската среща на върха в рамките на конференцията на ООН COP31. Държавни и правителствени ръководители се събират по покана на президента Реджеп Тайип Ердоган, за да очертаят бъдещето на глобалната енергетика и мерките срещу климатичните промени.

Форумът обаче привлече вниманието и с отсъствието на някои от най-влиятелните световни лидери, сред които Доналд Тръмп, Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Джорджа Мелони. Българският премиер Румен Радев също отмени участието си заради тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“.

Турция предлага голяма енергийна промяна

Основната инициатива на домакините предвижда делът на електроенергията в световното енергийно потребление да достигне 35% до 2035 г. В момента той е малко над 20%, което означава значително разширяване на използването на електричество в транспорта, промишлеността и отоплението. Анкара се стреми да привлече подкрепа за този план и да даде нов тласък на забавения преход от изкопаеми горива.

В конференцията участват делегации от близо 200 държави, а лидерските изявления са насрочени за 11 и 12 ноември. Сред очакваните говорители са Ердоган, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва. Китай е представен от вицепрезидента Хан Чжън.

В дневния ред влизат още развитието на чистата енергия, инвестициите в нови технологии, намаляването на вредните емисии и финансирането на климатичните мерки. Европейският съюз настоява увеличеното потребление на електроенергия да бъде съпроводено и с разширяване на производството й от чисти източници.

Тръмп отсъства за втора поредна година

САЩ пропускат климатичната конференция на високо политическо равнище за втора поредна година. Президентът Доналд Тръмп оттегли страната от Парижкото споразумение за климата и се противопоставя на редица международни ангажименти за ограничаване на изкопаемите горива.

Сред големите отсъстващи са и френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и италианският премиер Джорджа Мелони. Френското правителство обясни решението на Макрон с отбелязването на годишнината от примирието, сложило край на Първата световна война. Канада и Япония също не са представени от своите правителствени ръководители на лидерската среща.

Урсула фон дер Лайен ще бъде сред основните представители на Европейския съюз в Анталия. Очаква се тя да изложи позициите на Брюксел за ускоряване на енергийния преход и изпълнението на международните климатични ангажименти.

Българският министър-председател Румен Радев отмени пътуването си след двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души. Правителството обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите.