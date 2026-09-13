Оланд: Срещата за климата е решаваща за човечеството
"На дневен ред в конференцията на ООН за изменението на климата е съдбата на човечеството". Това заяви френският президент Франсоа Оланд в интервю пре...
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"На дневен ред в конференцията на ООН за изменението на климата е съдбата на човечеството". Това заяви френският президент Франсоа Оланд в интервю пре...
Москва. Руското министерство на енергетиката обмисля евентуална среща след 19 декември с представители на България, които искат да обсъдят бъдещето на...
Перуанският министър на околната среда Мануел Пулгар-Видал и представителката на ООН Кристиана Фигуерес аплодираха постигнатото в Лима споразумение