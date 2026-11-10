Първият рунд за мира в Украйна. Руски десант, брюкселски натиск и големият пазарлък

Огромната руска делегация с генерали шурмува преговорите в Абу Даби, докато САЩ натискат за бърз мир в Донбас. Евросъюзът остана в сянка, но вбеси Лавров с искане за незабавно спиране на огъня. Украинците получиха европейско рамо, Зеленски поиска гаранции за НАТО. Домакините от ОАЕ осигуриха перфектен декор за тиха дипломация, а единственият сигурен резултат от първия ден на преговорите е мащабна размяна на пленници.

Първият рунд ден от ключовите тристранни преговори приключи след 4,5 часа на изтощителен и напрегнат диалог зад плътно затворени врати.

Обединените арабски емирства за пореден път защитиха репутацията си на перфектния неутрален посредник. Домакините демонстрираха дипломация от най-висша класа с безпрецедентни мерки за сигурност, абсолютна дискретност и лукс, който имаше за цел да свали напрежението.

Организацията бе толкова прецизна, че позволи на преговорните екипи хем да се засичат в общия тристранен формат, хем да провеждат изолирани совалки без натиск от медиите.

Руският десант

Най-коментираната тема в кулоарите бе неочаквано огромният състав на руската делегация. Водени от съветника на Кремъл Владимир Медински, руснаците демонстрираха тежко военно-дипломатическо присъствие.

Анализатори тълкуват този ход като ясен знак, че Москва или има сериозни намерения за детайлно пазарене, или прилага изпитаната си тактика за психологически натиск чрез числено превъзходство на масата.

Срещу тях стоеше американският прагматизъм на пратениците на Доналд Тръмп. Стив Уиткоф и Джаред Къшнър действаха със замах, освободени от оковите на тромавия дипломатически протокол. Те дадоха да се разбере, че целта на Вашингтон не е временно примирие, а изграждане на дългосрочна рамка за сигурност за десетилетия напред.

ЕС вбеси Кремъл

Най-горещата искри на раздора през първия ден обаче не прехвърчаха между Киев и Москва, а между Русия и Европейския съюз и то на голямо разстояние от ОАЕ.

Въпреки че европейците не бяха поканени на същинската маса и останаха в ролята на индиректни преговарящи в сянка, Брюксел успя да взриви обстановката дистанционно.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен твърдо отсече, че глобални преговори за сигурността на континента могат да се водят едва тогава, когато бъде постигнато реално и устойчиво спиране на огъня.

Тази позиция буквално вбеси руския външен министър Сергей Лавров. Той реагира остро и хапливо, обвинявайки Европейския съюз, че се опитва просто да осигури глътка въздух за прегрупиране на украинската армия.

Москва категорично отказа да допусне Брюксел като официална страна в диалога, настоявайки, че досега е взимала само страната на Киев.

Въпреки това, представителите на ЕС, НАТО, Германия, Франция и Великобритания проведоха маратон от срещи зад кулисите с американците и украинците, за да си гарантират, че нищо няма да бъде решено зад гърба на Европа.

Най-големият оптимист на деня беше държавният секретар Марко Рубио, като обяви старта на разговорите като „много продуктивен“. Това също е сигнал, че Вашингтон залага целия си авторитет на този процес.

Украинският президент Володимир Зеленски избра умерения тон и нарече срещата „конструктивна и съдържателна“. Той обаче побърза да сложи спирачки на американските идеи за административни промени в Донбас, като предупреди, че териториалните отстъпки не носят автоматичен мир и поиска гаранции за членство в НАТО.

Сергей Лавров остана ледено хладен и повтори, че Русия ще преговаря само при отчитане на „реалностите на терена“.

Какво предстои на Ден Втори?

На 11 ноември се чака развръзка - преход от общите приказки към тежък пазарлък за граници и гаранции. Очаква се дипломатите да се сблъскат челно по темата за НАТО и териториалното разпределение на Донбас. Единствената сигурна и позитивна новина е споразумението за нова мащабна размяна на военнопленници.