Шпионският секс скандал в Nvidia! Коя е предадената съпруга?

Доскоро Лори Хуанг беше от онези жени, за които светът знае малко, въпреки че стоят до един от най-могъщите мъже в съвременната икономика. Тя рядко дава интервюта, не търси публичност и почти никога не влиза в ролята на знаменитост. Но името ѝ внезапно се оказа в заглавията на световните медии – след като съпругът ѝ, изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг, призна, че е бил неверен на семейството си.

Признанието дойде на фона на още по-сериозен скандал. Американски медии съобщиха за близки отношения на Хуанг с бизнесдамата Алис Хуанг, за която американските служби имали подозрения, че е свързана с китайското разузнаване. Nvidia обяви независимо разследване, което трябва да изясни дали ръководителят на компанията е бил обект на чуждестранна разузнавателна операция. Доналд Тръмп заяви, че ФБР разследва Дженсън Хуанг заради съмненията за участието му в шпионаж.

Самият Дженсън не назовава жената в писмото си до служителите, но поема отговорност за изневярата. А Лори, която е споделила с него повече от четири десетилетия от живота му, засега не е направила публичен коментар.

Любовта започва в университетската лаборатория

Историята на Дженсън и Лори започва далеч преди Nvidia да се превърне в символ на технологичната революция. Двамата се срещат в Щатския университет в Орегон, където учат електротехника. Той е едва на 17 години, а тя – на 19. Съдбата ги събира в лабораторните упражнения, където стават партньори.

По-късно Дженсън неведнъж разказва с чувство за хумор как е успял да привлече вниманието на по-голямата от него студентка. В интервю през 2024 г. си спомня, че в курса им имало около 250 студенти и само три момичета. Той бил най-младият и искал Лори да го възприеме като достатъчно умен и зрял, въпреки възрастта му.

Затова измислил хитър начин да си осигури време с нея. Приближил се и я попитал дали иска да види домашното му. Обещал ѝ, че ако учат заедно всяка неделя, тя ще получава само отлични оценки.

Така неделните занимания се превърнали в техен постоянен ритуал. Дженсън дори разказвал, че по време на ухажването обещал на Лори, че един ден ще стане главен изпълнителен директор – и то преди да навърши 30 години.

Пет години след първата им среща двамата се женят. През 1985 г. Лори завършва електротехника, а Дженсън продължава по пътя, който ще го отведе до върха на световната технологична индустрия.

От студентската скамейка до империята Nvidia

След дипломирането си Дженсън Хуанг работи в компаниите за полупроводници LSI Logic и Advanced Micro Devices. По-късно получава магистърска степен по електротехника от Станфордския университет. През 1993 г., на 30-годишна възраст, заедно с Крис Малаховски и Къртис Прийм основава Nvidia.

Обещанието, което някога дал на Лори, вече е изпълнено. Но пътят към върха не е бил само негов. В интервюта през годините Хуанг многократно е подчертавал, че съпругата му е била до него във важните моменти от развитието на компанията.

„Лори е с мен от много време, практически през целия ни живот“, казва той в интервю за сингапурския канал CNA през май. По думите му тя е била част от Nvidia на всяка крачка – присъствала на конференции, речи и ключови събития от историята на компанията.

Това е признание, което излиза извън рамките на обичайните думи на благодарност между съпрузи. В продължение на десетилетия Nvidia се превръща от сравнително малък производител на графични процесори в компания с ключова роля за развитието на изкуствения интелект. А Лори остава част от личния свят на човека, който стои начело на тази трансформация.

Децата им също са част от технологичната империя

Семейството има две деца – Мадисън и Спенсър Хуанг. И двамата поемат по професионалния път на родителите си и работят в Nvidia.

Мадисън заема ръководна позиция в продуктовия маркетинг, а Спенсър работи в продуктовия мениджмънт в областта на роботиката. Съпругът на Мадисън, Нико Капрез, също е част от компанията, където е вицепрезидент по глобалния растеж на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Така Nvidia се оказва не просто бизнесът, който Дженсън Хуанг изгражда, а и професионална среда, в която работят няколко поколения от семейството му. Именно затова признанието за изневярата има и личен, и корпоративен отзвук. В писмото си до служителите Хуанг изрично подчертава, че семейството му няма отговорност за неговите решения и моли близките му да получат необходимото лично пространство.

Лори Хуанг – не само съпруга, но и филантроп

Зад дискретното публично присъствие на Лори стои и значителна благотворителна дейност. През 2007 г. двамата със съпруга ѝ създават Фондация „Джен-Хсун и Лори Хуанг“, която подкрепя образованието, науката, технологиите и обществено значими каузи. Лори е неин президент.

Сред най-големите дарения е предоставената през 2022 г. сума от 50 милиона долара на Щатския университет в Орегон – мястото, където двамата се запознават. Средствата са предназначени за развитието на център за изкуствен интелект и роботика. Така семейство Хуанг се връща към университета, от който започва общата им история, но вече като един от най-щедрите му дарители.

Фондацията подкрепя и други образователни и обществени организации, сред които Станфордският университет, както и инициативи за психично здраве и кризисна подкрепа. Според данни от данъчни документи, цитирани в американски публикации, организацията разполага със значителни активи, включително акции на Nvidia.

Благотворителността е важна част от публичния образ на семейството. Тя показва и другата страна на богатството, натрупано около технологичната компания – инвестиции в образование, научни изследвания и социални каузи.

Черното кожено яке и жените, които го избират

Дженсън Хуанг е сред малкото технологични ръководители, които са превърнали облеклото си в запазена марка. Черното кожено яке, с което се появява на големи технологични форуми и публични събития, е част от неговия разпознаваем образ. Често моделите са на Tom Ford.

Самият той обаче не се определя като модна икона. В интервю дори признава, че се радва съпругата и дъщеря му да се грижат за избора на дрехите му. През лятото едно от неговите носени и подписани якета е продадено на търг за 960 000 долара – сума, която показва колко далеч е стигнала популярността на човека, превърнал се в лице на изкуствения интелект.

Този детайл е показателен за мястото на Лори в живота му. Дори когато става дума за публичния му образ, Хуанг признава ролята на най-близките си хора. Съпругата му и дъщеря му са сред тези, които оформят стила, с който милиони вече го разпознават.

От семейното признание до шпионския скандал

На 8 ноември Дженсън Хуанг изпраща писмо до служителите на Nvidia, в което признава, че е изневерил на съпругата си. Думите му са необичайно лични за корпоративно съобщение, но скандалът вече е излязъл далеч извън границите на частния живот.

„Бях неверен на съпругата си. Действията ми я нараниха, както и децата ни. Няма оправдание за това, което направих. Дълбоко съжалявам“, пише той.

Хуанг признава, че семейството му винаги го е подкрепяло и че е трябвало да му отвърне с честност и лоялност. Вместо това, по собствените му думи, е разочаровал най-близките си хора и е увредил живота, който са изградили заедно. Той поема пълна отговорност и изразява надежда, че с времето ще успее отново да спечели доверието им.

В същото писмо Хуанг коментира и националните опасения, породени от публикациите за връзката му с бизнесдамата Алис Хуанг. Според медийни разкрития американските служби са подозирали, че тя е свързана с китайското разузнаване и е могла да търси достъп до информация или влияние върху решения, свързани с напредналите чипове на Nvidia.

Компанията обяви, че независим комитет от директори, подпомаган от външни юристи, ще разследва случая. От борда заявиха, че засега няма основания да се смята, че са компрометирани националната сигурност или търговските тайни на Nvidia. Хуанг е заявил, че подкрепя проверката и ще сътрудничи изцяло.

Така личната изневяра се превърна в корпоративен и геополитически проблем. Nvidia е сред най-важните компании в глобалната надпревара за изкуствен интелект, а достъпът до нейните технологии има стратегическо значение за САЩ и Китай. Затова въпросът вече не е само какво се е случило в личния живот на един милиардер, а дали близостта му с човек, за когото има подозрения за шпионаж, е създала риск за компанията.

Жената, която остана извън прожекторите

Последните публични кадри на Дженсън и Лори Хуанг заедно са от официални събития, сред които държавната вечеря в Белия дом в чест на китайския лидер Си Дзинпин през септември. На подобни снимки двамата изглеждат като семейство, което е преминало през дълъг общ път – от студентската лаборатория до най-високите етажи на световния бизнес.

Днес обаче вниманието е насочено към изпитанието, пред което е изправен този брак. Лори не е коментирала публично признанието на съпруга си, нито обвиненията около другата жена. Няма основание мълчанието ѝ да бъде тълкувано като прошка, раздяла или каквото и да било решение за бъдещето на семейството.

В продължение на повече от 40 години тя е била до мъжа, който обещал да стане директор преди 30-ия си рожден ден и наистина изградил технологична империя. Сега същият този мъж публично признава, че е нарушил доверието на семейството си.

И докато бордът на Nvidia търси отговори за възможната разузнавателна заплаха, най-личният въпрос остава извън обсега на корпоративните разследвания: може ли доверието, изграждано цял живот, да бъде възстановено след едно признание, което разтърси не само семейството, но и света?