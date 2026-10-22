Соня Колтуклиева в болница след сблъсък с охранител на Доцова

Водещата на ПИК TV Соня Колтуклиева бе изблъскана от охранител на НСО при опит да вземе коментар от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това се случи малко по-рано тази тази вечер пред централата на "Прогресивна България" на столичния бул. "Христо Ботев". Колтуклиева бе на място, за да отрази брифинг на премиера Румен Радев, който бе свикан в 17.00 часа.

Тя остана на адреса и след края на изявата на Радев и продължи да предава от мястото в своята фейсбук страница. При напускането на централата на председателя на парламента Михаела Доцова, Колтуклиева поиска отговор защо ПБ вече два пъти проваля изслушванията за помилванията на Илияна Йотова в качеството й на вицепрезидент.

Водещата стигна до там, че отвори сама вратата на служебния автомобил, в който на задната седалка бе Доцова.

От кадрите, заснети от ПИК, се вижда потресаваща сцена. Охранителят избутва журналистката от вратата, която тя вече е отворила и я блъска на земята. Колтуклиева пада по гръб на тротоара.

Сигурно е, че има достатъчно свидетели, които биха могли да потвърдят какво точно се е случило. На финала на видеото неколцина мъже се опитват да свестят Колтуклиева, но тя не дава признаци, че може да помръдне тялото и главата си.

Най-невъзмутимо двете коли - едната, която води Доцова и втората, вероятно с охраната й, напускат мястото на инцидента.

По информация на БЛИЦ, в момента Соня Колтуклиева се намира в Спешното отделение на Военно-медицинска академия със сериозни травми - извадено рамо и мозъчно сътресение.

Охранителят на Доцова се издирва. Всеки момент ще бъде сезирана и Военна прокуратура за насилие над Колтуклиева.