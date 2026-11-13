След изневерите: Съпругата на Дженсън Хуанг готви удар за 70 милиарда

Съпругата на бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг, Лори, може да претендира половината от състоянието му в случай на развод – поне 70 милиарда долара, съобщава Forbes.

"Разговорите за възможен развод започнаха, след като Хуанг призна за изневяра. Двойката живее в Калифорния, където съществува режим на обща собственост. Това означава, че всички активи, придобити по време на брака, включително акциите на Nvidia, се разделят на две," се казва в изявлението.

Forbes оценява състоянието на Хуанг на около 141,7 милиарда долара. Така Лори може да разчита на поне 70 милиарда долара.

Точната сума ще зависи от брачните договори и дали бизнесменът може да докаже, че част от имота е негово лично имущество.

Официално началото на бракоразводното производство все още не е съобщено.

Припомнете си, че скандалът около Хуанг избухна в началото на ноември. Първо стана известно за връзката му с Алиса Хуанг (с която е именуваща), която заемаше висока позиция в сингапурската Megaspeed. Според американското разузнаване тази жена може да е свързана с китайското разузнаване.

The New York Times съобщи за втората афера – с вицепрезидента по здравеопазване на Nvidia Кимбърли Пауъл, която беше подчинена на него. На 8 ноември бизнесменът призна изневяра, извини се на съпругата и децата си и каза, че не може да оправдае действията си.

В разгара на скандала Хуанг подаде оставка като президент и главен изпълнителен директор на Nvidia. Акциите на компанията рязко паднаха, а капитализацията е загубила около 600 милиарда долара от началото на скандала.