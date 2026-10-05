Политика

Нова рокада на върха. Голям пътен шеф хвърли оставка

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Генов напусна поста

Нова рокада на върха. Голям пътен шеф хвърли оставка
05 окт 26 | 10:45
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Мира Иванова

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставката си пред министър-председателя в петък. Това съобщиха от неправителствената организация Институт за пътна безопасност, като посочиха и причините за решението.

По информация на института Кунев е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите.

От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори.

По информация на института мантинелите са произведени от турската фирма „Карач“ от Бурса.

Оттам посочват, че оставката на Кунев е свързана именно с отказа му да носи отговорност за подобен монтаж.

„Оставката е свързана именно с отказа на изпълнителния директор да носи отговорност за подобен монтаж, въпросите вече не са само към министър Шишков“, заявяват от Института за пътна безопасност.

От организацията очакват оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров по същите причини.

От Института за пътна безопасност отправят въпроси и към министър-председателя: „Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?“

Организацията заявява, че очаква незабавни отговори.

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Автор Мира Иванова

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