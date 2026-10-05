Нова рокада на върха. Голям пътен шеф хвърли оставка

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставката си пред министър-председателя в петък. Това съобщиха от неправителствената организация Институт за пътна безопасност, като посочиха и причините за решението.

По информация на института Кунев е заявил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите.

От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без представени сертификати, без инструкция за монтаж, без проекти и без договори.

По информация на института мантинелите са произведени от турската фирма „Карач“ от Бурса.

Оттам посочват, че оставката на Кунев е свързана именно с отказа му да носи отговорност за подобен монтаж.

„Оставката е свързана именно с отказа на изпълнителния директор да носи отговорност за подобен монтаж, въпросите вече не са само към министър Шишков“, заявяват от Института за пътна безопасност.

От организацията очакват оставка да подаде и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров по същите причини.

От Института за пътна безопасност отправят въпроси и към министър-председателя: „Кой взе решението тези мантинели да бъдат монтирани и защо?“

Организацията заявява, че очаква незабавни отговори.