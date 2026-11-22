Двамата премиери разговаряха за разширяване на икономическото партньорство и международната сигурност, а министрите им започнаха конкретни преговори

Премиерът Румен Радев проведе официални разговори със саудитския престолонаследник и министър-председател Мохамед бин Салман в столицата Рияд. Двамата обсъдиха разширяването на двустранното сътрудничество, новите икономически възможности и актуалните международни предизвикателства.

Визитата, която е по лична покана на саудитския лидер, включва и поредица от срещи между министрите на двете държави. Особено внимание привличат разговорите за инвестиции, изкуствен интелект и технологично развитие, за които съобщават водещи саудитски медии.

Мохамед бин Салман посрещна Радев с официална церемония

В Рияд днес се състоя официалната церемония по посрещането на българския министър-председател, последвана от разговори между двете делегации. Мохамед бин Салман приветства госта си, а Радев изрази удовлетворение от посещението и възможността за лична среща със саудитския лидер.

По информация на Саудитската агенция по печата и Араб нюз основните теми са били състоянието на двустранните отношения, възможностите за разширяване на партньорството в различни сектори и последните регионални и международни събития. Двамата ръководители са обсъдили и усилията за справяне с актуалните предизвикателства пред международната сигурност.

В разговорите участваха саудитският външен министър принц Фейсал бин Фархан, съветникът по националната сигурност Мусаед ал Айбан, министърът на търговията Маджид ал Касаби и министрите на туризма, икономиката и информационните технологии.

Българската делегация включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, вътрешния министър Иван Демерджиев, министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и министъра на туризма Илин Димитров.

Нови подробности за икономическите преговори

Един от най-конкретните резултати от посещението е провеждането на отделни разговори за сътрудничество в областта на изкуствения интелект. Сауди газет съобщава, че саудитският министър на комуникациите и информационните технологии Абдула ал Суваха се е срещнал в Рияд с българския министър на иновациите Иван Василев.

Двамата са обсъдили перспективите за партньорство в изкуствения интелект, технологичните иновации и развитието на дигитални умения. Сред разгледаните възможности са създаването на иновативни решения, обменът на експертиза, подкрепата за технологичното предприемачество и разширяването на партньорствата между компании от двете държави.

Саудитското издание Аджел съобщава и за отделна среща между вицепремиера Александър Пулев и министъра на икономиката и планирането на кралството Фейсал ал Ибрахим. Разговорите са били насочени към задълбочаване на икономическото и инвестиционното сътрудничество.

Двамата министри са обсъдили също работата на съвместната българо-саудитска комисия, която има важна роля за развитието на двустранните икономически отношения.

България разширява отношенията си с една от водещите икономики в Близкия изток

Посещението на Румен Радев е продължение на активизираните политически контакти между София и Рияд. Още на 4 ноември саудитският министър на вътрешните работи принц Абдулазиз бин Сауд бин Наиф посети България, където разговаря с президента Илияна Йотова, премиера Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев.

Тогава двете страни обсъдиха разширяването на сътрудничеството в областта на сигурността. Саудитската агенция по печата подчерта, че разговорите са проведени по указание на ръководството на кралството с цел укрепване на двустранните отношения.

Новите икономически разговори се провеждат в момент, когато Саудитска Арабия ускорява преобразяването на икономиката си чрез програмата "Визия 2030", насочена към диверсификация отвъд петролната индустрия. Технологиите, туризмът, индустриалното развитие и привличането на чуждестранни инвестиции са сред основните приоритети на кралството.

Според публикувани през ноември данни на Сауди газет преките чуждестранни инвестиции в Саудитска Арабия са нараснали с 33,5% през 2025 г. до 159,1 млрд. саудитски риала. Именно в този контекст се провеждат и разговорите на българските министри за бъдещи партньорства между бизнеса и институциите на двете държави.